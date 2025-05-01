糖妹吸金中港兩邊走　養得起父母感驕傲

歌手糖妹（黃山怡）今日（1日）現身上環出席品牌活動，她受訪時透露新歌會將於6月舉行內地音樂會時配合主題「因為寂寞」正式推出，而主題的由來是因為去年她舉辦音樂會時，發現全場有78%的聽眾都是一個人買飛來，令她覺得原來單身的人很多，但他們已經願意去同自己獨處，她更直言：「其實都係互相影響，我都估唔到我呢個音樂會個名，會影響到一班人會覺得可以自己一個出嚟Enjoy Show，或者喺呢度入面會識到一啲朋友。」

她指自己近年多在內地香港兩邊走，覺得女孩子識得自己一個獨處都是一件好事，很開心有機會自己一個出來住，有很多時間可以去創作。她更表示在與男友分手至今的兩年多空白期內，自己較集中在音樂方面，開了很多音樂會，亦有很多工作機會。

當被問到是否財源廣進，糖妹則笑指養得起爸爸媽媽，已經覺得自己很厲害，為自己感到驕傲，加上有親人在今年初逝世，令她更想留更多時間陪伴家人，她更透露自早前帶同父母到重慶旅遊後，媽媽開始迷上旅行滋味，即使最近剛完成手術，還包住隻腳，又即刻提議去旅行，所以糖妹都希望趁父母仍行得走得時，帶他們去多點地方。

另外，糖妹透露正與苗僑偉（三哥）拍攝內地重案劇，亦是第二次與三哥合作，而她此次在劇中是飾演三哥的妹妹，更笑言最怕三哥會一朝早叫醒她去跑步。