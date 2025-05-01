譚俊彥留鬚拍《新聞女王2》　返到屋企老婆仔女唔畀錫

視帝譚俊彥（Shaun）和朱敏瀚（朱仔）今日（1日）現身首映禮，適逢五一假期，Shaun表示太太帶一對仔女去樂園玩：「老婆話叫我唔好阻住佢哋玩，因為小朋友約咗朋友，之後會接佢哋，之前復活節亦帶小朋友到深圳吃喝家庭樂。」現在經常深圳香港兩邊走，他將開拍《新聞女王2》，透露佘詩曼對劇組好愛錫，經常請食飯，他與黃宗澤有好多戲份，笑言唯一美中不足是造型上要留鬚不好，承接第一輯開始便要留鬚：「屋企全部人話唔剃鬚冇得錫，包括老婆在內，希望快啲拍完有得錫番，佢哋話鬚好拮，套戲要拍到7月底，不過我會趁佢哋瞓着照樣攻擊佢哋，拮佢哋腳板。」他表示趁未開工，現在每晚都追看朱敏瀚的《虛擬情人》，笑朱仔唔着衫。

朱仔表示好開心今日來到戲院，希望大家睇完戲，返屋企睇電視，他示開心大家喜歡他與王敏奕這對螢幕CP，希望大家有耐性繼續追看，認為今次是一次電視的新嘗試，希望出來效果大家喜歡，問陳曉華有沒有捧場？他表示TVB員工都有睇，大家是同事好朋友。並扯開話題表示拍檔王敏奕也有份參與《水餃皇后》，專程撐場，不過王敏奕工作在身未能出席。