Makiyo爆范范昔邀張韶涵加入「七仙女」　真實友情曝光

台日混血女星Makiyo（川島茉樹代）近日因公開指責楊丞琳當紅前黐飲黐食，紅咗之後更唔識人，楊丞琳即搵埋陳妍希、潘瑋柏、王心凌等藝人一同反擊，更表示會保留法律追究權利，引發一輪網上罵戰。點知原來Makiyo嘅爆料仲未完，佢當日原來仲有透露范瑋琪 (范范）同死敵張韶涵鬧翻前嘅真實互動，令網友好奇心爆發。

Makiyo透露自己當年係因為代班主持《娛樂百分百》先會同大小S熟識，隨後先成為姐妹團「七仙女」一員。七仙女起初由大S、小S、阿雅（柳翰雅）、范曉萱等組成，Makiyo同范范則後來加入。Makiyo坦言：「其實這個姐妹是很難進去的那種，一定要講真心的，不能假，我們就髒話連篇，然後八卦啊，罵一堆人。」更直言大家都好團結，唔會計較誰被誰利用。

Makiyo表示其實要加入姐妹團最大關鍵係「彼此的頻率」，佢爆料有次范范邀請張韶涵一同聚會，結果所有人都認真觀察張韶涵反應、互動：「就觀察假不假，會不會講真心話，會不會開開心心，如果沒有（符合條件），就不用再聯絡了。」

另外，Makiyo提及2012年毆打計程車司機事件，爆料司機當時被打後「其實沒有昏迷」，甚至司機一家喺求償前仲募款、出國玩。不過，司機家屬對於Makiyo的言論相當不滿，憤而提告。司機遺孀日前透過律師嚴正聲明，指出司機2018年因頭部重創無法工作，最終抑鬱離世，但經過查詢，司機本人生前未曾辦理護照、台胞證，亦未有出境紀錄，並強調司機在被毆後「昏迷指數為3」，有醫院病歷可以證明，因此強烈警告：「川島茉樹代小姐，如再信口雌黃，惡意造謠，本律師定當追訴其，侮辱死者罪，加重誹謗等罪，絕不寬待。」Makiyo則表示自己也有資料可以證明司機冇昏迷：「再把事情搞清楚更好，謝謝他們讓我有這個機會再來搞清楚真實。」