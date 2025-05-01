劉偉強率軍攻最冷五一檔　感激馬麗天跌落嚟

電影《水餃皇后》今日（1日）舉行首映禮，導演劉偉強率領一眾戲中演員包括馬麗、惠英紅、袁富華及林愷鈴等齊齊現身，藝人江美儀、車婉婉、黃德斌、李琳琳、張達明、譚俊彥、朱敏瀚、鄺潔楹、羅毓儀及無綫高層樂易玲等亦有到場支持。

談到今次電影拍攝需時，劉偉強坦言現時拍攝電影跟以往不一樣，他説：「以前一年拍幾部，依家真係要諗就清楚劇本，好難遇到呢隻古仔，一粒水餃可以做到上市，我覺得好傳奇，可以講我係搶番嚟拍。」

他形容馬麗是「天跌落嚟」來幫助他，沒有對方幫助電影絕對拍不成。談到電影選擇於「五一檔」上映故有利票房，但外界亦有指今年是「最冷五一檔」，對此劉偉強表示拍戲多年，已經歷過不少高低潮，故不會太在意：「都預見到，因為係全世界經濟問題，並唔只係電影界嘅事。」他表示已走訪了5、6個地方去宣傳，並將會多走幾個城市，盡力去作推廣，票房固然重要，但帶給觀眾的訊息更重要，他以故事發生的60年代作譬喻，指當時經濟跟現今香港一樣也很差，但大家都會互相幫忙，情況就如今次一樣，電影獲一眾演員傾力幫忙，他希望藉此片向大家打打氣：「我哋仲可以喎，我哋互相幫忙，你幫下手我幫下手，會得㗎喎！」他又點名感激薛凱琪，指對方知道製作費緊絀後，主動提出不收分文義務演出，並叫他將片酬用於製作上，對此他表示十分感激。

談到電影《九龍城寨之圍城》選擇「五一檔」重映，但似乎票房一般，劉偉強坦言各施各法，不會批評亦不理解對方為何重映，自己會專注在《水》片的推廣。另談到網傳金像獎有份投票人士，透露選票到手時已被人填上投選的電影名字，投訴有欠公平，劉偉強坦言不知情：「算啦，就當傳言。」談到業界擔心香港電影處於寒冬期，他坦言擔心是應該的：「香港電影畀人傳寒冬幾十年，大家都要咬實牙關，有人一日打3份工，冇工開嘅編劇可以喺屋企再諗好啲個劇本，只要仲愛電影嘅，咪打另一份工，等機會再嚟，好似我以前做唔到導演咪做下攝影師先，千祈唔好自怨自艾，其實仲有希望嘅，寒冬過咗咪春天。」

至於馬麗就表示能跟劉偉強這麼優秀的導演合作，是自己的福氣，覺得很幸運，很多人也沒有這個機會，拍攝過程中自己也很多得着，又對電影中角色覺得很有共鳴感。談到她是內地票房最高女演員，她坦言自己對今次票房確有無形壓力，但認電影帶給觀眾正能量才是最重要。她表示今次只來港一天，會跟導演出席6場謝票，故未有時間到處去玩。

有份出席首映的林愷鈴表示，戲中演馬麗成年版的女兒，笑言小時候上學前也是同該款水餃，今次拍攝令她得知主角憑水餃發迹的故事，感覺有趣，更自爆被拍攝場景感動得落淚，她説：「好似穿越時空咁，去咗另一個時代，我望住個景喊咗出嚟，覺得做演員可以睇到我呢生人本應無綠睇到嘅嘢，感覺好深刻。」談到與內地最高票房女演員合作會否壓力大增？她坦言會有點點：「同咁叻嘅演員對戲起初有少少驚，不過馬麗老師係好熱情、好有魅力嘅演員，每個Take都有少少唔同畀嘢你接。」她指劉偉強導演很有親和力，懂得令演員放鬆，令她很好快便投入拍攝，感謝對方賞識給她參與今次拍攝。