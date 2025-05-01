馮允謙靠作曲減壓　黃淑蔓爆曾向其邀歌至今未找數

歌手黃淑蔓（Feanna）在DSE考試月一連五個星期進行「DSE 一定要得！」網上節目為考生打氣。隨着考試結束，最後一集邀請馮允謙（Jay）和陳健安擔任壓軸嘉賓，Feanna繼上一集與嘉賓麗英合唱多首動漫歌曲後，意猶未盡，今集再選唱動漫《火影忍者疾風傳》日語歌《青鳥》（Blue Bird），她說：「呢首《青鳥》好勵志，希望可以畀到力量考生，好似歌詞咁講，努力追夢，飛到高高嘅天空。」安仔大讚她的歌聲很適合唱日語歌和聲優。

安仔除了演唱新歌《不遲不早》之外，還唱《煉獄健身室》，但中間不慎被口水濁到咳，Jay立即遞上水樽，而安仔一邊忍笑一邊繼續唱，安仔笑言：「我從來未試過唱唱吓歌濁襯，呢首叫做《煉獄自修室（特別版）》，大家要好好珍惜，唔會再有第二次，祝各位考生1 Take Pass，唔使再考第二次。」

Jay在節目中第一次公開演唱《然之後》和英文歌《She Don’t Love Me Anymore》兩首新歌，他指在加拿大讀書時要多謝哥哥鞭策，他說：「我哥哥讀書好叻，考試前幫我補習，做佢以前嘅試卷，點知真係考返嗰啲題目，結果我攞滿分。」Jay又表示考完試即作曲放鬆心情：「作曲令我減壓，我會孭埋結他去旅行，因為輕鬆嘅時候特別有靈感。」Feanna則乘機追歌說：「Jay真係好勤力作歌，但係我由佢加入寰亞開始邀歌，成日追問佢，到依家仲未收到。」Jay解釋原本寫了一首，但感覺可以更好，所以還在修正，答應她盡快找數。