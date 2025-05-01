周柏豪再遘遇Derrick Rose　 自嘲唱歌冇天分

藝人周柏豪與張繼聰今日（1日）現身修頓場館，出席NBA傳奇球星Derrick Rose香港粉絲見面會，二人又跟Rose同隊，與其他籃球學員打籃球。

張繼聰直言Rose是他回憶的一部份：「佢嘅人生好勵志，今次偷偷哋拎件波衫嚟畀佢簽名，不過波衫有啲殘，希望佢感受到我對佢嘅喜歡。」他指大仔雖然熱愛籃球，但因要應付考試，故交托自己代拿親筆簽名，並指Rose的人生經歷非常勵志，可拍成電影鼓勵大家，而對方令自己印象最深刻的印象，是傷患後為木狼隊效力期間，於訪問時流下男兒淚，希望已退役的Rose有豐盛人生。

另談到有自稱金像獎選民，在網上投訴選票已被人填寫，身為金像獎董事局成員的張繼聰表示正調查中，會認真看待事件，有消息會盡快向大家交代，又指自己加入董事局前也是選民，收到的表格都是全新。談到獎禮當晚盧鎮業（小野）獲得「最佳衣着獎」，但螢幕卻顯示朱栢康照片，他坦言有少少出錯並會更進，又指金像獎致力做到最好，但難免有瘕疵，會一直檢討。

同場的周柏豪自認是Rose忠粉，跟對方在品牌活動上碰過幾次面也有交談過，更將對方為他簽名的波衫裱起在辦公室，今次再碰頭很開心：「頭先見到Rose，佢問我最近點？我話最近巡唱，佢唔知我係歌手。」他指曾在朋友圈分享他跟Rose一對一的比賽，雖然自己只得一分，卻是很好回憶，又爆近年為兒子報籃球訓練班，笑指自己每次在家中睇波囝囝便不能看兒童節目，因此令仔仔不喜歡籃球，但現在對籃球有認知故少了反感，問到仔仔可有遺傳他的天分？他笑峪：「我都冇天分，剩番畀佢好少，正如唱歌我都冇天分，靠後天補救。」