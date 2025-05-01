Lolly Talk化身「繡球花」　MeiMei低胸上陣性感擔當

女團Lolly Talk現身黃金海岸出席繡球花節，吸引了大量波板糖（Lolly Talk粉絲暱稱）前來支持，她們在浪漫的晚空下演唱了共三首歌曲，獲粉絲熱烈歡呼，現場氣氛十分熱鬧。

在受訪時，她們指繡球花象徵友情、團結的意志，令她們覺得就像在象徵Lolly Talk般，又直言第一次觀看無人機表演，觀看時不停拍照打卡留念，更透露有小禮物送給現場的波板糖。問到MeiMei是否今晚的性感擔當，隊友大讚mei mei非常熱愛運動，是健康美的展現。而為配合繡球花節，她們今晚身穿的粉色服裝上亦有多朵花朵裝飾，她們更笑稱除了現場的數萬朵繡球花，還有她們8朵「繡球花」。

適逢母親節將至，成員們表示已預留好時間與媽媽慶祝，今晚亦有部分成員的父母有到場。問到Elka帶了男友見家長？她則指：「工作忙，順其自然啦。」阿妹指看到繡球花就想起自己媽媽，因為媽媽最喜歡繡球花，更分享媽媽的餃子很好吃，自己和弟弟亦會與媽媽包餃子，而Sinnie則自爆已為媽媽準備好廚具做母親節禮物，笑指自己偷藏私心，希望媽媽煮更多美味的給她。