AV俏佳人　綻放姊系魅力

角奈保唔止柔情似水，仲成日噴水；而美乃雀熱衷性事，有「性之女神」嘅稱號，唔知大家鍾意邊個多啲呢？（互聯網）

好多AV迷都鍾情溫柔大姐姐，一來舉手投足好有女人味，二來同男優互動嗰陣又表現得不慍不火，而由片廠FALENO開設嘅子公司DAHLIA，正正以以淑女作品為主打，好似今日要進行魅力比併嘅兩位俏佳人——角奈保同美乃雀都係D廠猛將，邊位姐姐更合你意？

巨乳車女

日本AV大廠S1向來不乏頂級女優，當中有人曾經喺演藝界活躍，亦有人係賽車界紅人，2023年出道嘅角奈保就係來自賽車場。今年30歲嘅角奈保，投身AV界之前係一名賽車女郎，據聞人氣相當高，加上本身擁有一張散發住攝人魔性嘅姊系面孔，身材又夠晒弗，因而獲S1招攬，以藝名「仁藤沙耶香」出道。事實上，阿妹副偈真係好掂，片廠要用到「獨一無二之曲線美」嚟形容，而且喺鏡頭前嘅表現溫柔體貼，被男優輕輕刺激，已出現激烈反應，令人睇得興奮。由於阿妹嘅質素上乘，惹嚟其他片廠嘅挖角，最終喺AV廠FALENO嘅安排下，成為旗下品牌DAHLIA嘅專屬女優。

角奈保

年齡：30歲

身高：5呎2吋

三圍：34H-22-34

G奶營養師

剛才提及FALENO唔止一次向AV大廠S1嘅高質女優打主意，但同一時間亦好努力栽培「親生女」，今年28歲嘅美乃雀就係代表人物之一！

話說美乃雀喺2019年孭住「神戶之女」嘅稱號出道拍寫真，憑住花容月貌、高挑身材、激凸G奶，好快引起觀眾注意，之後宣告以FALENO專屬新人身份拍AV，更惹來AV迷廣泛討論。查實美乃雀之所以咁弗，因本身擁有營養師資格，識得好好控制營養吸收，加埋勤做運動，所以肉地顯得相當結實，一睇就知係床上戰鬥機器。值得一提，當年F廠開設新品牌DAHLIA時，因需要一位頂流女優坐鎮，於是特登將美乃雀呢位猛將調過去，可想而知阿妹嘅實力同人氣有幾勁！

美乃雀

年齡：28歲

身高：5呎6吋

三圍：37G-24-36

第1回合

鬥身材

身高有成5呎6吋嘅美乃雀，腰幼波大腿夠長，體形曲線誘人，心口對G奶堅挺得過分！至於角奈保嘅胴體屬於薄身大波型，一對H Cup車頭燈好有彈力，條纖腰更現出腹肌紋，吸睛度同前者比較可以話係各有美態。

第2回合

鬥演出

踏入輕熟之齡嘅角奈保，擅長扮演溫柔姐姐同人妻，勾引男優嗰陣，招呼體貼周到，喺對手瘋狂進攻下，亦識得點解招架，但角色類型有啲局限，唔似得美乃雀，既可以化身溫柔閨中少婦，亦有能力勝任飢渴癡女呢類角色。

第3回合

鬥反應

美乃雀最叻以強韌肉體，配合如狼似虎嘅態度，將男優嘅精力榨乾榨盡，睇得出肉搏過程相當投入，之不過同角奈保一比，始終差啲，後者喺男優進攻下，唔止七情上面，叫聲響亮，仲好易興奮到潮吹，反應一流！

打和！

論身材，角奈保同美乃雀都有一副戰鬥格，屬於AV界嘅頂班馬，難分高下，只係同男優互動時，前者反應較激烈，後者表現夠飢渴，所以今次比併以和局收場最合理！