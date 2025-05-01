趙小婷寒窗苦讀6年港大醫科畢業　每日9成時間溫書終圓夢

「聲夢學霸」趙小婷2022年參加《聲夢傳奇2》以第5名膺「優秀表現獎」，並獲無綫簽約成為藝人。她近年發揮教育熱忱，與好友古冰心一同創立「星邁教育」平台。日前，她在社交網上發布影片，宣布畢業於香港大學醫學院，正式成為醫生。

她有感而發說：「我到依家都唔敢相信，原來我已經完成咗畢業試！！一直以嚟，喺社交媒體上都係分享我唱歌、旅行等等嘅開心片段，但其實我90%嘅時間都係花咗嚟讀書上。自從clinical year開始，幾乎真係一年360日都溫緊書，只係好少將呢一面分享畀大家，每一日就係為咗呢次嘅畢業試做好準備。相信同各位即將要考DSE嘅中學生一樣～過程的確幾漫長，不過就算看似幾難捱，原來真係不知不覺就會捱過，信我係真㗎。所以祝各位努力為生活奮鬥嘅你哋，或者準備考試嘅學生，都可以繼續堅持落去，一定會得㗎！！」

影片中趙小婷表示：「呢個係我人生暫時考過最難嘅考試，讀咗6年醫，裝備咗自己咁耐，就係想考好呢個試，成為一位好醫生，所以真係好緊張好大壓力。其實已經好耐一段時間，我嘅生活90%都係圍繞住溫書，過程有好多崩潰、挫敗、自我質疑嘅時刻，不過原來只要咬緊牙關，終有一日真係會考得完㗎，考完啦！！」

趙小婷集學術成就與演藝天賦於一身，她畢業於傳統名校協恩中學，不僅在校期間為辯論隊成員，更以優異成績考入香港大學攻讀內外全科醫學士課程，在參與《聲夢傳奇2》期間更獲封「聲夢學霸」稱號。音樂領域的表現同樣亮眼，趙小婷15歲時憑藉翻唱Dear Jane「愛情三部曲」而爆紅，早在參加《聲夢2》前已獲TVB青睞，曾簽約星夢娛樂成為TVB經理人合約藝員，更曾以網絡歌手身份亮相《勁歌金曲》，與JUDE（曾若華）合唱《零分》。