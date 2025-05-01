嬌娃設酒局　願者上釣

性感嬌娃設下酒局，邀請男性友人把酒言歡，你會唔會應邀出席？所謂「不入虎穴，焉得虎子」，正如以下一班四仔男主角，為咗溝女，理得對方係咪設局，一於去咗先算，結果齊齊享受到一夕風流，令觀眾睇到口水流！

三人混戰

異性好友話今晚包起酒吧搞Party，仲有唔少貌美姊妹會出席，係咪好想去埋一份？不如先睇吓由Burning Angel製作嘅《Hardcore Goth Chicks #6》，之後再作決定都未遲。影片由Joanna Angel執導，並搵嚟Izzy Lush、Dylan Phoenix、Arya Fae等高顏值脫星主演。故事講述男主角諗住去朋友設下嘅酒局溝吓女，但一入場就畀人起勢隊酒，冇幾耐就斷咗片。當男主角一覺醒來，發現周身指甲痕，身邊仲瞓咗兩個女人，一個識得，一個唔識得，究竟係乜嘢一回事？懸疑嘅劇情，加埋火辣嘅床戰，可以話係一套意外地好睇嘅四仔佳作。

一夜風流

醉翁之意不在酒，同樣地，出席酒局嘅意義又點會係飲酒咁單純呢？由DORCEL出品、Ricky Greenwood執導嘅四仔新作《Play》，講述Gal Richie、Chanel Camryn、Liz Jordan等索女好鍾意搞酒局，每次都會邀請高顏值筋肉男參加，溝仔動機顯而易見，今鋪輪到男主角被選中，真係未出發已亢奮！果然，入到場，成班索女恃醉埋身，有時仲要求即場交歡，男主角亦欣然配合，最終爽足成晚！第二日，男主角對尋晚嘅經歷念念不忘，諗住有機會再續前緣，點知成班索女竟然話一夜風流唔使咁認真，惟有當自己發咗場夢！

偷拍陷阱

索女搞酒局，竟然局中有局？想知發生乜嘢事，千祈咪錯過Brazzers嘅新作《Risky Pleasures》。影片由Martina Smeraldi、Kira Noir、Naomi Ryder等多位巨乳女脫星演出，故事講述男主角因酒意上頭，同陌生美女搭上，喺床上進行連番激戰。事後，男主角以為呢段一夜情緣唔會有乜嘢手尾跟，殊不知對方千方百計搵上門，話上次曳曳之後，發現成個過程被拍成情慾影片，懷疑拍攝者就係男主角。究竟男主角係咪誤堕騙局？定係另有內情？

碟評

鍾意睇劇情類四仔嘅朋友，今次介紹嘅3套作品都係唔錯嘅選擇，特別係《Risky Pleasures》，唔止劇情夠晒懸疑，又有巨乳脫星助陣，畫面仲要係拍得高質，難怪有四仔迷稱讚呢套片係今年同類作品之最。