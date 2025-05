62歲的荷里活男星湯告魯斯(Tom Cruise)與前「邦女郎」古巴女星Ana de Armas今年2月被傳緋聞,當時2人被狗仔隊影到在英國倫敦約會,因而被傳撻着。而之後他們多次被影到約會。不過,當時雙方否認戀情指約會純粹是傾公事。而周二(29日)晚亦即Ana 37歲生日前夕,「靚佬湯」親自駕駛直升機載Ana於倫敦睇夜景,認真浪漫!

據知情人士指他或者會與Ana一同慶祝生日,「靚佬湯」將於本月中現身《康城電影節》出席新片《職業特工隊:最終清算》(Mission: Impossible - The Final Reckoning)的全球首映禮,暫時未知Ana會否同行。而Ana亦有新片《殺神John Wick之芭蕾殺姬》(From the World of John Wick: Ballerina)於6月5日上映。