【是日通勝】

農曆四月初五

乙巳年 庚辰月 辛未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：整路、飾垣

忌：合醬、安床、造酒

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：14、31、36

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

金牛座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

雙子座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

巨蟹座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

獅子座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

處女座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

天秤座：事業有好轉，財運也微升，要認真工作啊！

天蠍座：事業與財運出現跌勢，今天勿作重要決策。

人馬座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

山羊座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

水瓶座：不要抱持交行貨心態，對事業發展冇好處。

雙魚座：工作有進展，辛勞有回報，可作長遠規劃。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）狗 財運佳

（跌）牛 是非多

鼠：易跟家人爭吵，謹記退一步海闊天空。

牛：是日沖煞，驕傲惹人厭，需謹言慎行。

虎：做事有紀律性，事業發展可取得突破！

兔：謀事要顧大局，不可太着眼個人利益。

龍：運勢變好，少說話多做事可消除煩惱。

蛇：腦筋轉數快，做事效率高，勢如破竹。

馬：投入感不足，令工作表現受別人質疑。

羊：做事積極又認真，職場上可嘗到甜頭。

猴：獲家人提供協助，財務狀況可望改善。

雞：失敗乃成功之母，勿因小挫折而退縮。

狗：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

豬：人際關係不太好，容易跟同事鬧不和。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

相同八字 為何不同命運（下）

同一八字命格，不同的人生論斷。上回講過同一八字，以食神制殺為例，有幾種人生事業，在不同的事業圈子打拚，自然有不同人生百態。玄學的門外漢自自然認為玄學不足信，但為何在玄學圈子，同一八字，又可以推算出其人生呢？

同一八字命格，一個是醫生，一個是執法者而論。做醫生的，其劫財陽刃星，自然代表其他醫護人員，而做執法者的，自然代表其他同袍。大家的食神星都是喜歡劫財星來生旺制殺。正官星對執法者來說，代表上司或紀律，而對醫生而言，則代表名氣或醫療程序。

其他十神，傷官星對醫生來說是創新，對執法者而論，則代表為反對上司的見解。正印星為醫療報告或自己的文化水平，而執法者則是犯人文書或證據。偏印星為各自對自己行業的領悟，或受病人傳染，而執法者可理解被犯人弄傷。

用以上的例子，簡單向大家剖析，同一八字命運，為何可以論斷不同人生。其重點就是，把八字中的重點格局，與其事業圈子，不同的十神星，去代入其圈子人和事，演繹其人生的未來。