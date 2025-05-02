岑麗香孖苗僑偉查案　隨時「返娘家」

藝人岑麗香自去年復出拍劇後，片約隨即浪接浪，近日更被爆夥拍型男苗僑偉拍攝懸疑犯罪劇，拍檔包括昔日無綫夥伴謝天華、張松枝、李天翔、周家怡及靚女何佩瑜等，眾人現時於佛山開工，劇集之後隨時在無綫黃金檔播映，香香終有機會「返娘家」喇！

現年40歲的前無綫花旦岑麗香（香香）樣子甜美，而且觀眾緣甚佳，入行多年一直受劇迷喜愛。香香婚後為照顧家庭而息影多時，直至去年偕陳家樂拍攝HOY TV新劇《我愛九龍城》，劇集預計稍後才正式推出，但香香似乎拍開有戲癮，近日已低調再次進組，與苗僑偉合作演出寰亞及內地影視平台合作投資的新劇《重案解密》，劇中兩人飾演執法人員，拍住上偵破奇案，令劇迷引頸以待。

去年香香被指「倒戈」助陣HOY TV，今次以寰亞與無綫多時的合作關係推測，不難相信《重》劇很有可能繼《家族榮耀》、《疊影狙擊》及《家族榮耀之繼承者》後，再獲安排於翡翠台黃金檔時段播放，換句話說香香終有機會「返娘家」！至於苗僑偉已相隔4年未有接拍港劇，今次投資方安排他化身神探破案，孭重飛與香香、周家怡、何佩瑜及謝天華等鬥戲，卡士甚具睇頭。

着避彈衣重裝開工

據悉，《重》劇將多個真實重案改編，以單元故事形式呈現，已在佛山拍攝了一段時間，開工期間吸引不少途人圍觀，亦有網民公開相關路透花絮。今次苗僑偉與香香有不少動作戲，日前齊齊穿上避彈衣拍外景，香香更有多場戲要穿着連戲皮褸，幸而現時天氣未算酷熱，否則會相當辛苦。面對粉絲追星，苗僑偉表現親切，頻頻停步讓大家集郵，網民大讚他型爆，狀態Keep得好好。而身為《重》劇「主帥」的製作人梁家樹回覆記者查詢時，只簡單說：「暫時唔適宜宣傳有關內容，等待平台（投資方）指示。」

完成內地戲份後，大隊將緊接回港拍攝，但日前是香香細仔「小腰果」JuJu的4歲生日，她專程搭高鐵返港為囝囝慶祝，一家四口齊齊切蛋糕，相當溫馨。香香沿途拍片並Po上社交網，但因普通話麻麻，將「高鐵」講成「膠鐵」，又問大家：「其實大家明唔明我講緊乜？」相當搞笑。

洪永城梁諾妍首度夫妻檔拍劇

無綫藝人洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）2021年結婚後三年抱兩，先後誕下大女Amber及細女Beryl，兩女尚年幼，Beryl只得一歲多，故Inez主力做KOL，以便照顧一對小寶貝。不過為了搵奶粉錢及學費，兩夫婦齊齊出動接拍新劇《重案解密》，更是他們首度合作拍劇，新鮮感十足！由於劇集在佛山拍攝，兩人不時穿梭中港，為見女兒辛苦少少亦在所不辭。

鮮有拍劇的Inez日前上載與老公的攬攬照，寫道：「好想出個Post多謝我的軍師，其中一個大挑戰係昨晚只瞓咗45分鐘，好振奮呀！」而Tony昨日上載細女的照片，寫上「佛妹的笑容讓我融化」，他與Inez忙拍劇時，女兒要交給長輩照顧，難免掛念，惟有睇住相解渴先！

林峯重演經典Meme圖

無綫經典劇集《尋秦記》的電影版開拍多年還未上映，日前更在金像獎被指為「都市傳說」，令全場爆笑，其後主角古天樂與林峯指該片會於今年出街，戲迷大可拭目以待。講到《尋》劇最難忘可謂林峯一個笑容，網民配上抵死字幕「寡人笑X咗」並製成Meme圖，多年來一直熱爆網。

不過，日前林峯重拍了2025「新版本」，他一見到該經典Meme圖即爆笑，之後對鏡頭戚眉重現尷尬笑容，並親口說出：「寡人笑咗。」網民紛紛畀Like，大讚他玩得。