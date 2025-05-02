連走多場谷票房　光希宣傳新片獲男拍檔爭求婚

日劇天王木村拓哉的22歲細女光希，扮醜主演改編韓國漫畫的新片《女神降臨》後編，昨日(1日)在當地開畫。電影前編於3月上映後票房麻麻，最高只登上票房排名第9位。不容再有失的她，一大早便與兩位男主角渡邊圭祐及綱啓永連走多場造勢，連環亮相多個直播節目宣傳。之後，3人又轉場到戲院，與有份演出的宮世琉彌、菅井友香、堀夏喜等合體見觀眾。

配合電影劇情，光希在台上收到巨型結婚蛋糕，又獲眾男向她當眾求婚。打頭陣的渡邊跪地求婚，片中沒有對手戲的宮世則搞笑表示：「雖然第一次見面，請你和我結婚」，而綱啓永則表示：「最後的最後就選我吧！」，最後光希被綱啓永打動，大讚對方表情最真誠。電影又公開煞科片段，結束兩個多月拍攝的光希，獲導演星野和成送上花束，她眼濕濕感謝劇組人員的指導，令她獲益良多。

此外，同日是家姐心美的24歲牛一，木村一家例牌總動員在網上賀壽。爸爸木村拓哉與媽咪工藤靜香分別在社交網即時動態，公開心美的「爛瞓豬」相片及寫上Happy Birthday。而忙於開工的光希，亦有在即時動態公開家姐的童年照送祝福。