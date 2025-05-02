《東尼獎》提名公布　佐治古尼一擊即中爭劇帝　丹素華盛頓失提名惹不滿

年度國際舞台劇界盛事《2025年東尼獎》將於6月8日舉行，而提名名單昨晚公布，結果3部音樂劇《樂滿夏灣拿》（Buena Vista Social Club）、《飛越長生》（Death Becomes Her）以及《Maybe Happy Ending》各獲10項提名領先。他們一同爭奪最佳音樂劇。

女團出身的美國女歌手Nicole Scherzinger憑《日落大道》（Sunset Blvd）再下一城獲最佳音樂劇女主角提名。至於劇帝方面，荷里活男星佐治古尼（George Clooney）憑首次參演舞台劇的《各位觀眾晚安》（Good Night, and Good Luck）獲最佳話劇男主角提名，與《Yellow Face》的美籍韓裔男星金大賢（Daniel Dae Kim）等爭獎。

有得當然有失，今屆《東尼獎》提名亦出現好多「滄海遺珠」，其中最令人意外就是由荷里活兩大巨星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）與丹素華盛頓（Denzel Washington）合演的莎士比亞名劇改編的《奧賽羅》（Othello）竟然沒有提名，其中於劇中飾演「奧賽羅」的不獲男主角提名最令一眾劇迷不滿。此外，由「白雪公主」Rachel Zegler與Kit Connor合演的另一莎劇《羅密歐與茱麗葉》（Romeo + Juliet），兩位主角亦不獲提名。