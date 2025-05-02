空腹睡眠瘦身法　2星期即見效

想有效燃燒脂肪、提高新陳代謝，除了飲食和運動配合之外，睡眠同樣尤其重要。日本健身教練兼摔跤選手曾經分享空腹睡眠瘦身法，並表示不需要高強度的運動和節食之苦，即可達到瘦身效果。不過長時間空腹並非適合所有人，需要衡量自身情況而定。

日本電視節目《健康原因講多D》請來健身教練兼摔跤選手吉野達彥分享，指出空腹睡眠瘦身法能有助燃燒脂肪，尤其容易消滅肚腩，並請來嘉賓遵從睡前5小時前禁食、早餐前進行簡單運動、每天喝3公升清水，以及按照早餐吃最飽、午餐和晚餐分別只吃8成和6成的原則實測。2星期後即發現體重下降2.5公斤、腰圍減了9.6厘米，可見瘦身效果相當不俗。

由於睡前進食，尤其邪惡消夜，容易造成熱量過剩，繼而轉化為體內脂肪，因此空腹入睡有助身體分泌生長激素和觸發「自噬作用」，以修復細胞、燃燒脂肪和維持肌肉。加上太遲吃晚餐容易令血糖波動和造成腹脹、消化不良等腸胃問題，影響睡眠品質。亦有研究報告顯示，睡眠不足的人士比起有充足睡眠的吃多385卡路里，並會更想吃高糖高脂的垃圾食物。另外，此方法強調攝取足夠蛋白質和清水，有助提供足夠的飽腹感，提高身體新陳代謝，不過建議睡前不宜喝太多水，以免水腫及夜尿增多。