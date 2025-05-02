葉蒨文鼓勵參選港姐　坦言入行捷徑

港姐出身的葉蒨文(Sophie)日前為香港小姐競選拍攝宣傳，Sophie於2016年參選，雖然30強止步與獎項無緣，但開拓了一條精彩演員路：「每年選美只得冠、亞、季，但係對我嚟講，人生嘅意義同埋成就唔單止冠亞季，而係一啲不同嘅體驗同埋成長，呢啲精彩同豐富嘅經歷成就咗獨一無二嘅我，喺過程中我亦都搵到一份屬於我自己對美和智慧嘅定義，成為一個愈嚟愈有自信嘅女人。」更直言當初選美是為了入行：「我嗰年參選係因為上網search冇藝訓班，本身喺英國讀完大學，如果再報演藝讀完出嚟年紀可能會大咗少少，想早少少入行，選美係一個入行嘅捷徑。」Sophie不喜歡平凡的朝九晚五工作，喜歡接受挑戰，直言是快樂主義者，覺得人生要「活得爽」：「可以做自己熱愛嘅工作，活得充滿熱誠、自由隨性，過屬於自己嘅完美人生。」所以她鼓勵女仕們勇敢踏出第一步，因為冇人知道自己可以走幾遠，Sophie表示回望過去9年，感覺經歷好精彩，笑言：「我係不被獎項定義嘅葉蒨文，繼續活着Viva！yeah！」問她可有發掘到有潛質的靚女提名參選？她笑謂沒有，身邊朋友都已經超齡及生了小朋友榮升人母。