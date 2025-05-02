李現李一桐新作開機被騎劫　網紅晒對話截圖自證女友地位

內地頂流小生李現與李一桐2017年曾合作拍攝內地古裝劇《劍王朝》，二人於劇中有大量情感對手戲，展現出非常高的CP感，雖然李現當憑着劇集《親愛的熱愛的》中韓商言一角經常上熱搜，成為網絡紅人，但因為古裝劇的妝容及造型未能將他的魅力發揮得淋漓盡致，故收視未及預期。昨日，二人再度攜手合作民國懸疑劇《長風起》，劇集昨日正式開機拍攝，今次李現劇中飾演復仇男主上官誠明，角色從紈絝富少轉變為以騙局反噬仇敵的江湖梟雄，故事融合懸疑、權謀元素，造型靚仔有型，粉絲都有表期待。而李一桐近年拍了不少劇集，今次她於《長》劇中飾演江飛燕一角，表面是戲班姑娘，實質身份並不簡單，整部劇圍繞着二人相愛相殺的情感展開，講述二人婚後，家人一個個的離奇死亡，最終引發出以謀復仇的故事。憑着兩位顏值實力派及緊張懸疑的故事，網民對此劇都大表期待。

此外，李現之前遭網紅曉雪繼續咬住唔放，之前已一直自稱與李現拍拖5、6年，更已見家長的她，又再於直播中「爆料」，更公開2024年的對話截圖，內裏內容問對方是不是在策騎射箭，對方更回了一張盔甲照片，表示自己穿着35斤盔甲拍戲，隨後網民翻出當年正是李現拍攝《國色芳華》的時候，而當日更通告更寫明當天有策騎戲份，劇中亦穿有盔甲，因而再引起網民討論。不過，李現之前於社交平台發了一篇「霸總小說」，文中他提到自己身高185，被解讀闢謠曉雪口中男友身高是185.9，隔空自我澄清。