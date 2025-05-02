夏日食療湯水　消暑降火

「立夏」將至，標誌着夏季伊始，日照漸長，氣溫攀升。中醫經典《黃帝內經》提出「春養肝、夏養心」，強調夏季應着重調養心臟，心安則血暢，血暢自然神清氣爽。一於請註冊中醫師黃翰文講解箇中奧妙，配合食療湯水達致養生效果。

陽氣旺盛 清淡飲食

夏季屬火，對應五臟的「心」，此時自然界陽氣旺盛，人體容易出現心火亢盛等情況，徵狀如心煩失眠、口舌生瘡、易怒焦躁等。黃醫師表示：「夏季養心的關鍵在於清心火、養心陰，透過飲食、運動、作息等調整，使心神安寧，維持陰陽平衡。」

飲食方面宜以清淡為主，苦瓜、蓮子、綠豆等都是不錯食材，中醫認為味苦食物具有清心火功效，特別適合夏季食用。然而都市人在夏天經常開冷氣，與古人生活環境大不相同，若長期處於冷氣環境受寒，再過度進食寒涼食物，反而會加重體內寒濕，所以不建議經常飲用凍飲。黃醫師建議不妨簡單自製「荷葉山楂茶」，取荷葉及山楂各10克，以滾水沖泡10分鐘即可飲用，此茶不僅能消暑解熱，還具有促進消化的功效。

食療湯水推介

冬瓜薏米老鴨湯

材料：冬瓜1斤、生熟薏米各20克、老鴨半隻

做法：將所有材料洗淨，冬瓜去籽切塊；劏鴨斬件汆水後放入煲內，加水慢火煲2小時，可連湯料同食。

功效：可祛濕解暑，有利水消腫功效。

蓮子百合瘦肉湯

材料：麥冬10克、蓮子15克、百合20克、瘦肉半斤

做法：所有材料洗淨後加入煲中，加適量清水煲約2小時。加少許鹽調味，即可飲用。

功效：能清心除煩，適合失眠多夢者。