曾黎轉賣禮物事件升溫　逼粉絲道歉被嘲公關災難

內地女星曾黎，因曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中，二度飾演趙露思的媽媽打開知名度。然而，今年3月有粉絲發現送她的禮物被擺在二手平台轉售，團隊處理竟是甩鍋給工作人員，曾黎自己則隱身表示不知情也不介入，粉絲還為此寫道歉信，此舉激怒無數網友，導致曾黎大量掉粉，被譏災難公關。

事緣一位網名為「-十三-州府」的粉，在二手轉賣平台上發現自己於2024年贈送給曾黎的定制徽章被標價88元出售，且賣家帳號中還有其他疑似粉絲禮物的商品，該粉絲多次聯繫曾黎工作室未果，遂在社交平台上公開質疑。對此，曾黎工作室雖然迅速發表聲明，表示經調查後確認該行為為工作人員私自所為，曾黎本人並不知情，並表示涉事員工已被開除，並已向報法報門尋求協助，將依法追究其法律責任。工作室同時向所有因此事受到困擾和傷害的粉絲致以誠摯的歉意，強調每一份禮物都承載著粉絲的心意，未能妥善守護這份信任，深感愧疚。

然而，透過工作室轉發的粉絲道歉手寫信，不少網友認為明顯是在被施壓之後撰寫，外界對於工作室不先安撫質疑的網友，反而通過法律手段施壓，要求其對影響藝人形象公開道歉，被指「解決提出問題的人」，其餘粉絲眼見無不心寒。至於曾黎本人則是在微博以事不關己姿態回應自己不介入任何爭端是非，還用「抱抱你」來故作親切，網友看了更怒，嘲諷曾黎的回應「茶味十足」，而網友「-十三-州府」則冷淡回應：「感恩相遇，緣分已盡，祝你平安幸福」，公開脫粉毫不給昔日偶像面子。

曾黎團隊及她本人的傲慢態度在處理此事時如同火上加油，也使相關此事的關鍵字登上熱搜外，曾黎也出現脫粉潮，被譏「史上最災難公關」。