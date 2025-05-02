張偉文壓瘡潰爛深見骨　細菌入血發高燒曾入ICU

「靚聲王」張偉文自2015年開始健康出現問題，暴瘦並用輪椅代步，2022年更患認知障礙症度確診患新冠肺炎，再加上受腰患、腳痛和糖尿病及迸發症問題等。昨日（1日），現年73歲的他更驚傳兩周前因壓瘡致細菌入血發高燒，一度送入ICU。據悉由於傷口受更潰爛深至見骨，醫生甚至曾通知好友方俊：「聯絡佢親友，通知盡快見吓面」，情況令人擔憂。

方俊透露張偉文在4個月前尾龍骨位置開始有壓瘡，近兩個月惡化，壓瘡變拳頭般大並含膿，經專科醫生診斷發現傷口感染兩種細菌，即使張偉文多次食抗生素療程仍未有改善，壓瘡深至見骨，更因為曾細菌入血而不停發高燒，醫生坦言束手無策，用藥已無法醫治，只可以靠張偉文自己對抗病魔。

至於張偉文的嚴重壓瘡暫時無藥可醫，只能靠每日清洗傷口，住院幾日後已出院回老人院舍，由院舍人員負責為他洗傷口。方俊透露張偉文已來來回回進出醫院6、7次，直至兩周前情況再轉差，院方安排他入住負壓病房。張文偉現時暴瘦20磅至130磅左右，而且精神紊亂，不能食東西又不肯張開眼，就連拍拍他亦冇乜反應。方俊指醫生曾表示細菌入血有生命危險，隨時可以很差，並給予心理準備聯絡其親友。醫生建議張偉文由負壓病房轉到療養院，但方俊認為張偉文未過危險期，對此安排有保留。而心痛張偉文的方俊未有放棄，繼續煲靚湯盼為張偉文補充營養。