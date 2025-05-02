聚焦五一黃金周　中免全球悅享季全渠道發力掀起消費熱潮

【營業資訊】踏入五一假期，中免集團年度重磅活動「中免全球悅享季」正式拉開帷幕，旗下各免稅店邀請消費者一起樂開花。5月1日至5日黃金周期間，中免集團將充分把握假日經濟契機，深度整合境內境外線上線下各免稅門店優勢資源，以「場景消費+文化體驗」激發消費潛能，推出一系列豐富多彩的促消費活動，全力釋放五一假期消費活力。

首個國風美學空間，繽紛活動打卡、五倍積分重磅禮遇，浪漫海島遊樂開花

cdf海口國際免稅城重磅推出首個國風美學空間——中免悅享花園，並設置三大互動打卡點「花容苑」、「祥鈴亭」、「花韻亭」，讓消費者在購物的同時感受東方美學魅力。「花容苑」化妝師現場為顧客打造新中式妝容，傳遞東方美學自信，聯動小相館打印花卉主題照片，帶來沉浸式美學體驗。在五一假期期間，cdf海口國際免稅城特別策劃國風牡丹花使簪花巡遊，活動現場花使與消費者進行合影互動並派發禮品，進一步傳遞非遺簪花的文化魅力。母親節期間將邀請國風樂團，現場演繹國風樂坊秀，消費者可邀請媽媽一起，享受一場新中式美學視聽盛宴。cdf海口日月廣場免稅店打造繽紛花牆合影點，讓春日好禮觸手可及。

cdf三亞國際免稅城打造「花容苑」體驗空間，邀請消費者體驗專業國風簪花彩妝秀以及拍攝花卉主題大頭照。還有超美超出片的海島戶外草坪網球場，優質運動品牌組團空降，這個夏天，與cdf一起勇「網」直前！值得一提的是，cdf三亞國際免稅城還將聯動雅詩蘭黛集團打造「主角之夜」節日特色活動，通過熱帶激光秀、派對演繹和一日店長等豐富活動內容，嗨翻五一小長假。此外，還在AB三層連廊聯動打造「趣趕集毛絨菜市場」主題活動，以IP專屬周邊、海南特產可互動毛絨和趕海尋寶遊戲等內容，營造沉浸式情景互動體驗。線上同步開啟歡慶，限時閃購、趣味互動、線上商城活動大屏都是不可錯過的精彩亮點。

除了繽紛線下互動活動，中免海南離島免稅店重磅購物禮遇同樣不可錯過。cdf三亞國際免稅城、cdf海口國際免稅城、cdf三亞鳳凰機場免稅店、cdf海口日月廣場免稅店、cdf海口美蘭機場免稅店、cdf瓊海博鰲免稅店、cdf中免海南商城離島免稅頻道，推出全品類精選品牌五倍積分，開啟五月的第一場購物狂歡，讓消費者邊買邊逛樂開花。

機場免稅店花花市集登場，滿減滿贈花式購物禮遇點亮旅程

中免集團旗下機場免稅店打造「花花市集」推車打卡點，消費者現場可參與香化試用、酒水試飲活動。cdf北京機場免稅店推出滿額立減優惠活動，力度低至88折，多重優惠盡享輕鬆購趣；cdf上海機場免稅店購買香水化妝品可享階梯式滿減，最高享9折優惠，酒類、食品階梯式滿減，最高可滿9000元減1100元，精品、百貨每滿600元立減60元，會員可在折上折基礎上再享96折；cdf廣州機場免稅店推出滿額贈禮，滿額抽獎及滿贈積分活動，另外廣交會參展商還可享9.5折權益；cdf杭州機場免稅店推出滿額抽獎優惠活動，中免會員單筆消費滿額即可參與抽獎1次，最高可得華為平板1台，另有滿額立減，最高滿5000元減550元；cdf成都機場免稅店推出滿額立減，酒水試飲試用，香水及防曬產品主題活動，更有特惠單品限時折扣。豐富的購物優惠和體驗，讓旅途更加精彩有趣。

港澳及境外免稅店到店互動贏獎品，折扣滿減禮贈享不停

港澳免稅店推出多重優惠：香港cdf Beauty設時限挑戰遊戲，顯示05.01可贏150港幣現金券；香港DUTY ZERO by cdf免稅店威士忌消費滿800港幣可參與刮刮賞，酒類享多件折扣及母親節快閃優惠；香港cdf Beauty全場正價品68折，銀聯卡購纜車票75折；澳門cdf上葡京店滿3000澳門幣打卡分享獲禮，會員可領200元券滿減。海外活動涵蓋中免郵輪免稅店妝容升級、柬埔寨、斯里蘭卡打卡抽獎及折扣，郵輪店開展國風妝容體驗、包粽挑戰贈禮，斯里蘭卡箱包服裝3折起，繽紛活動悅享不停，為海外之旅增添了更多別樣樂趣。

線上平台滿減券發放，積分福利連連，足不出戶悅享購物之旅

5月1日至5月5日，cdf中免海南商城會員優選頻道領933元放價券，疊每滿300減30；離島免稅頻道領592元放價券，精選品牌買返5倍積分；5月6日至5月12日，會員優選頻道每滿300減30，精緻好禮折上疊券，離島免稅頻道精選品牌多件多折，滿額立減贈多件，讓消費者足不出戶也能悅享購物之旅。

全渠道多平台齊發力，全方位滿足消費者對購物的不同需求。此次「中免全球悅享季」 系列活動的舉辦，通過創新消費場景、豐富消費體驗、優化消費服務，進一步激發消費潛力，推動文旅消費市場高質量發展。未來，在母公司中國旅遊集團的領導下，中免集團將繼續秉持「誠信經營、優質服務」理念，不斷創新商業形態，豐富商品供給，提升服務品質，為消費者帶來更多優質的消費體驗，為消費市場的繁榮發展貢獻力量。