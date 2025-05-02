高質西餐　和媽咪齊齊打卡

來到母親節，帶阿媽出街食飯，優先揀選她們平日較少品嘗的美食，精緻而選擇種類多的西餐看似不錯。無論是輕鬆法餐、融入各元素的歐陸菜系，都讓母親嘗新。

海景伴食

香港有個無敵維港景，望住個海食飯更開胃。中環歐陸餐廳對正維港，近日推出全新系列，除有假日海畔早午餐和全新單點菜單，於5月11日推出母親節限定嘗味菜單，海鮮拼盤有生蠔、大蝦、帶子、油甘魚和魷魚等，客人亦可升級三文魚籽龍蝦半隻。前菜有季節布冧布拉塔芝士、炸意大利青瓜花配帶子慕絲及和牛他他，主菜可選嫩滑的盲鰽或乾式熟成特選肉眼扒，最後以咖啡意大利芝士蛋糕作結。

美味魚鮮

同樣以海景作賣點的尖沙咀西式扒房，在今個母親節，特別以海鮮做主角，打造3道菜套餐，頭盤以三文魚他他打開序幕，配酸忌廉和魚子醬，香滑又開胃。主菜是香煎鱸魚配椰菜花蓉和海鮮油醋汁，鮮嫩而不膩，甜品是意式士多啤梨及雲呢拿雪糕蛋糕配士多啤梨醬，酸甜冰涼的口感，令人回味。

神秘禮物

想和毛孩一起慶祝，可以選擇尖沙咀寵物友善餐廳當日推出的2道菜或3道菜母親節限定套餐。前菜有加水牛芝士和烤核桃的紅菜頭湯，惹味烤哈里薩辣醬椰菜花煙熏五花肉和火腿哈密瓜。主菜可烤羊架、海鮮意大利麵、青豆意大利飯或安格斯肉眼排，甜品是經典的巴黎布雷斯特泡芙或芝士蛋糕，戶外位置可讓狗仔陪媽咪一齊食，當晚，所有媽媽會獲1份心思小禮物，夠晒驚喜。

甜到入心

中環法式餐廳為讓母親有甜蜜回憶，特別於5月9日至25日推出母親節限定甜品雲呢拿漂浮蛋糕，蒸蛋白霜放在雲呢拿醬上，配以手工焦糖醬和朱古力點綴，品嘗不同菜式後作飯後甜點，媽咪肯定甜到入心。

高質之選

想帶媽咪豪食一餐，星級之選最好不過。飲食集團旗下星級餐廳各有主題。中環米芝蓮二星新派北歐餐廳會有3道菜午和8道菜晚餐，同區的米芝連一星法國廳以法國白蘆筍、黑松露和法國士多啤梨等入饌，打造巴黎蘑菇湯和黃油雞等菜式，配葡萄酒或威士忌都咁啱。想親民一點，於中環和金鐘有分店的法式餐館於5月10日及11日會有母親節限定4道菜晚餐，菜式以龍蝦作主題，鮮嫩龍蝦塔配新鮮蔬菜及酸甜柑橘醬汁打造的沙律，法式干邑龍蝦香氣撲鼻，香煎龍唐肉嫩鮮美，結尾以橙酒煮班戟作甜點。客人還可揀選母親節限定的脆心士多啤梨乳酪蛋糕或士多啤梨乳酪脆黑朱古力，回家繼續慶祝。