李浚赫6.21舉行見面會　與粉絲共度心動時刻

韓國男星李浚赫將於6月21日在澳門舉辦個人粉絲見面會《2025 LEE JUN HYUK FAN MEETING [LET ME IN] IN MACAU》。憑藉韓劇《我的完美秘書》風靡亞洲的他，將以其獨特的魅力與粉絲展開一場難忘的邂逅。

李浚赫出道多年，憑藉紮實的演技功底與出眾的個人氣質，在韓劇界樹立了鮮明的演技派形象。他在《我的完美秘書》中完美詮釋了兼具專業能力與溫柔特質的秘書角色，細膩入微的表演讓觀眾深深着迷。該劇不僅讓他的演藝事業更上一層樓，更奠定了他在演技與顏值兼備的實力派演員地位。

除了《我的完美秘書》外，李浚赫在《秘密森林》系列中飾演的檢察官角色展現了截然不同的表演面向，將角色的複雜心理層次演繹得絲絲入扣；而在《60天，指定倖存者》中，成功地刻畫出一位充滿反轉特質的政治人物，展現了角色塑造的多樣性。這種多元化的演繹風格，使他成為當今韓國演藝圈最具可塑性的演員之一。

此次澳門見面會作為李浚赫海外個人粉絲見面會的其中一站，特別準備了豐富多彩的活動內容。除了將與粉絲分享演藝生涯的點滴故事外，李浚赫更將帶來精心準備的歌唱表演，讓粉絲見識到他多才多藝的一面。