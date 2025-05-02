Vision V超前概念　顛覆三觀

全新發表的Vision V擁有超自信的前衞概念設計，可說是顛覆了車迷對未來豪華MPV的三觀。這裏所指的三觀包括美學設計觀、未來科技觀、超感出行觀。當中最矚目是其超豪華沉浸式移動「私人休息室」，重新定義未來MPV豪奢新基準。

科幻設計 全新詮釋

建基於平治（Mercedes-Benz）未來電VAN平台VAN.EA（Van Electric Architecture）的全新Vision V，屬「2＋2」四獨立座位布局的概念MPV。擁有極短前後懸及大輪拱設計，會發光的24吋空氣動力輪圈佔據着車頭和車尾幾近盡處，即使未入車廂都可預計到空間有幾寬敞。

車頭造型大膽前衞，除了環繞式LED發光飾框大型鍍鉻面罩甚是搶眼，一對LED頭燈組同樣經過全新詮釋，分別由左右各兩組的三芒星徽造型大燈及條紋間隔日間行車燈及指揮燈組成。至於頭冚，不僅有一對明顯窿起的脊線，還配有發光廠徽。圓潤車尾通過逾450個紅色LED燈條組成3D尾燈連煞車燈框，並將大型後擋風玻璃環繞，加強科幻未來感。

未來車廂 透明配置

整個車廂採用經開孔處理、環形紋理樹瘤木材、白色Nappa皮革及白色絲綢鋪陳，配合全方位環境照明，營造出個性化、舒適的座艙氛圍。全車座椅設計結合了人體工學與獨特未來主義，其底座及固定管狀式椅墊的扣環均以拋光鋁製，並可透過電動調校，其中一對後排還可以調至完全躺平。

而獨立座椅之間，無論前排或後排，均摒棄了傳統的密不透光中央扶手設計，取而代之是像展櫃般的高透明度設計。前排內置專為操作資訊娛樂系統的智能平板及手機無線充電器；前方錶台配備一面近乎横跨左右A柱的三合一超級長屏幕，由顯示資訊以至使用者介面和使用者體驗都可根據個人喜好設定。至於後排分別藏有可滑動伸出的觸控板，以及一對設計獨特可兼作棋盤的摺疊桌，可配合專門打造的精緻棋子，於出行期間隨時開局對弈。

沉浸空間 影音娛樂

僅設兩獨立座椅的後排車廂，與前排僅一對電致變色玻璃之隔，而兩側車窗亦屬電致變色玻璃，需要時玻璃可於幾毫秒內從透明變為局部甚至完全不透明，更可隨時從在地板升出滑動式65吋4K影院級屏幕，配合分別裝於車頂內襯和地板上的7個投影機、由42喇叭組成的Dolby Atmos全景聲系統，以及可隨着音樂節奏而變色的氣氛燈，變成沉浸式「私人休息室」。

除了欣賞電影、聽音樂之外，還可以打機和唱K，亦可進入放鬆模式，伴隨輕柔的音樂及畫面；或透過影院屏幕變出「虛擬桌」，切換成流動私人辦公室，又或變成虛擬商店展開高互動性沉浸式購物體驗，甚或透過Surround Navigation環繞導航功能配合3D遊戲引擎技術，帶來立體的動態實時AR擴增實境影像，探索車輛周圍環境。