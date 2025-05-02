全新第二彈！《櫻桃小丸子》、《Coji-Coji》刺繡襪款上市

日本知名襪子品牌靴下屋再度與人氣漫畫家櫻桃子合作，推出第二彈聯名女裝襪系列。繼上次大獲好評後，今次以其經典作品《櫻桃小丸子》與《Coji-Coji》為主題，打造共8款充滿童趣的設計，即日起於日本靴下屋門市及官方線上商店Tabio發售。新系列延續櫻桃子筆下的可愛風格，主打「漫畫標籤襪」設計，將原作漫畫的經典分鏡轉化為襪頭的標籤圖案。《櫻》款以主角小丸子與好友小玉的服裝為靈感，採用紅、藍等配色；《Coji-Coji》款則運用鮮明的黃、綠色調，呼應角色形象。系列還包括「塗鴉襪」，還有整對襪都鋪滿圖案的設計，無論從任何角度都能看到小丸子或Coji-Coji身影。配合新品上市，靴下屋同步推出客製化刺繡服務，於指定門市或網上商店選擇喜愛的襪款，另加550日圓（約HK$30）可繡上角色圖案。門市提供《櫻》的小丸子、野口同學，以及《Coji-Coji》的Coji-Coji、水壺君等共8款設計，其中野口與水壺君為門市限定圖案。線上商店則另有限定款「花輪同學」與「台詞設計」可選，活動由5月7日至6月30日止。