「登神CP」再續情緣重演戀綜　姜濤Cosplay誘惑Jeremy

MIRROR第一個小組團綜節目《呂濤米Lo Seoul》下周一播出，呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy）和盧瀚霆（Anson Lo）4位Oppa率先出發到韓國，興奮追星、浪漫追雪、體驗傳統韓國文化、進行不同的挑戰，實行食到飽、玩到盡、買到底！

首集4子重演韓國人氣戀愛真人騷情節，在天堂島中爭取對方的歡心，目標成為「理想旅友」。「登神」CP合體再續情緣，Edan笑言被Anson Lo的名貴首飾吸引，甜笑冧爆說：「同佢一齊應該可以生活無憂。同埋一齊去旅行應該可以唔使畀錢」，Anson Lo則覺得Edan很可愛，但又不能表露出自己的好感，感到為難。而姜濤與Jeremy的對話則是互相試探誘惑，Jeremy問姜濤平時旅行喜歡穿甚麼風格，姜濤指自己喜歡Cosplay又大膽表示「遲下着俾」Jeremy睇，對話有別於二人平日含蓄的形象，十分爆笑。

他們之後去到汗蒸房進行任務，Edan被抽中成為要留守在高溫房的成員，等候其他人完成任務，挑戰要合力摺100頂羊角帽，毫無經驗的3人大呼「好難呀」，姜濤更笑言：「你哋想Edan熱死」。3位隊員慢條斯理地邊摺邊聊天，完全沒有要拯救Edan的心。Edan趁5分鐘休息時間偷偷觀看成員的進度，聽到被問及會否擔心Edan辛苦時，3人異口同聲指不會，Edan直言隊友「無人性」。完成首個任務後，姜濤、Jeremy和Anson Lo接住要挑戰深蹲100次和致敬呂爵安《MIRROR GO》場面， 在100隻熟雞蛋中找出1隻生雞蛋。