翁虹驚爆與丈夫已分居3年　已達成共識：我不後悔

1989年亞洲小姐冠軍翁虹保養得宜，獲封「美魔女」稱號。翁虹與丈夫劉冠廷育有一女劉蒔（小水晶），今年10月便18歲的劉蒔，遺傳母親最強基因，美貌出眾被封「最美星二代」之一。

日前翁虹在社交平台分享了一段影片，當中提到與老公已分居三年，不過坦言2人感情未有受到影響，表示留言：「分居3年，我後悔了嗎？」影片中可以看到翁虹身穿墨綠色連身長裙，透露：「我和我老公是2022年開始分居的，水晶準備要去國外留學，正好我老公也有國外的業務要去處理，因為我的工作原因，經常需要在不同的城市奔波，所以我們兩個人一商量就達成共識，我們倆至少要有一個人要長時間能夠陪伴在水晶的身邊，這樣我也更能安心的、更好的工作，水晶也能得到陪伴和有安全感，我先生又能找到自己生活的節奏。一開始啊，我的家人都覺得夫妻身處異地、異國會影響感情的，恰恰相反，我和我老公分居之後，感情一點都沒有受影響，反而會覺得更好了，就應驗了那句『小別勝新婚，距離產生美』。」

翁虹經歷過兩段婚姻，2005年與伍偉傑離婚後，2007年與劉冠廷再婚並育有一女。她曾在訪問中，坦言經歷完第一次婚姻失敗後曾一度對愛情感到失望及有婚姻恐懼，但直到遇到劉冠廷後，令她重新解讀對婚姻的意義。翁虹透露：「我識佢嘅時候，我已經做緊呢一行，我唔係嗰啲結咗婚就放低事業回歸家庭嘅人，可能因為我先生喺外國讀書，佢會覺得我做咗咁多年，已經有一個成績，如果我放低晒，佢會覺得自己好自私，所以佢覺得愛我，係應該支持同成全我。如果佢好似第一個咁，就會有第二次離婚。」