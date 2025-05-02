許家傑球隊亮相友台籃球賽　TVB隊員全缺席：公司為先

藝人許家傑、何廣沛、蘇皓兒、羅天宇、周志康及翟威廉等今日（2日）代表「HERO」籃球隊到慈雲山一中學與中學生打籃球。

球隊創會元老許家傑表示球會創立了12年，今年已先後走訪12間學校，每年也有不同新隊員加入，又笑指看到隊友蘇皓兒成長，大讚她由初學變成今日獨當一面，直言圈中籃球女將「5隻手指數得晒！」

蘇皓兒表示加入了快將7年：「打咗籃球都係6、7年，大家對我好好呀。」問她有否邀請好友女將加入？她指自己朋友全在球隊中認識：「其實好多朋友都係入咗隊認識。（街場識唔到朋友？）我都係同佢哋一齊打街場，我係受保護動物。」她坦言曾於街場打波不慎弄傷手，自此便怕了打街場，之前亦因為忙拍劇及學踢波，已有10個月未有為HERO出戰。

問到有否因利乘便，打波識男仔？她直言隊中全是好兄弟，笑指忙住打波沒時間識男仔。

何廣沛則笑指自己加入球隊2年，經常被隊友要求多射球，不過自己則喜歡「搶籃板」，因偶像是漫畫角色櫻木花道，不過近來忙拍攝《新聞女王2》故較少出席。

他們表示運動可以打破職業及身份界限，可以以球會友，談到早前ViuTV舉行籃球賽，雖然HERO亦有派出代表參賽，但未見有無綫合約的隊員參加，許家傑認為要尊重公司為先，加上隊中有40多位成員，所以絕對不是問題。