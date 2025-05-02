莊錠欣「一氧化碳中毒」昏迷入院　命懸一線室友救命

童星出身、前韓國女團CLC的成員之一的莊錠欣（ELKIE），毫無預警下驚爆自己因一氧化碳中毒入院，並在社交平台上載躺在病床的照片，慶幸自己成功逃出鬼門關，她憶述事發經過：「昨天早上起床頭很痛覺得有點暈眩，本來想說上個廁所後就吃藥，沒想到直接眼前發白，各種亂撞後直接倒地，被救護車送院檢查後才發現原來已經一氧化碳中毒了。起因估計是煤氣洩漏，但它沒味道、沒煙、完全沒有聲音，我只是會覺得最近很累、想睡、頭痛，但因為平常就習慣了『撐』，所以真的沒有察覺。送院後發現我的碳氧血紅素濃度已經達到20%（正常人據說是1-1.5%左右），所以我的情況已經屬於輕度至中度中毒，經過住院檢查+高壓氧艙治療後，現在狀況穩定了，來跟大家報個平安，謝有各方好友的相助」。

莊錠欣借這次經歷提醒大家：「1.一氧化碳無色無味，吸進去其實是完全沒感覺的。2.家中有熱水器、煤氣爐、炭火暖爐的話，一定要確認通風。3.不是只有洗澡才會中毒，平常使用時空氣不流通也可能發生。4.強烈建議安裝一氧化碳偵測器，真的可以救命。如果懷疑自己中毒了，請記住1.馬上開窗通風，2.立刻離開現場，3.送醫或打電話求助，4.頭暈時不要硬撐，盡快坐下或躺下，避免跌倒受傷（還好我這次頭沒撞傻）。」莊錠欣感恩今次逃出鬼門關，表示「這次真的太驚險了，我很幸運很感恩，但也希望你們都不會走到這一步，平安不是理所當然的，請你一定要保護好自己，也提醒身邊的人。」

莊錠欣經理人指現時莊錠欣已回家休養，但表示當時接到莊錠欣昏倒的電話嚇壞了。經理人透露莊錠欣29日已身體不適，曾表示「我的頭好痛」，她原以為是重感冒。翌日（30日）則一整天在家裏休養，沒想到是一氧化碳中毒。直到5月1日上午感到全身無力、發軟在房裏昏倒。昏倒約10分鐘，室友各務禮美奈發現莊錠欣不對勁，即打電話召救護車，才沒釀成大禍。醫生表示，莊錠欣是慢性一氧化碳中毒，必須觀察一個月看腦部有沒有損傷，下周一還有高壓氧治療並看報告。