Ryan Ryans面對現實　脫界出頭

Ryan Ryans靚女又好波，能夠喺四仔界出人頭地，一啲都唔奇！（互聯網）

做人最忌死牛一面頸，面對困境時，做到能屈能伸先會有運行，正如今日為大家介紹嘅人氣脫星Ryan Ryans，當初就係因為肯向現實低頭，今日先可以喺脫界出人頭地！

無奈轉行

做人要有夢想，先會搵到生存嘅意義，但當發現夢想遙不可及時，就要識得調整目標，來自美國佛羅里達州奧蘭多嘅Ryan Ryans，正因為深明呢個道理，先會投身四仔界。話說阿妹性格活潑，少女時期已開始做模特兒，後來為咗學業，暫別模界，升上大學後先至回歸，而呢個決定正正得到母親支持。雖然阿妹有強烈表演欲，對於模特兒工作有一腔熱情，但市場上有太多靚女爭住做，所以回歸後嘅際遇平平，最終堅持咗7年，喺經濟壓力下，決定面對現實，投身四仔界。

炙手可熱

其實早喺Ryan Ryans擔任全職模特兒之初，已有唔少成人模特兒事務所同四仔片廠向佢招手，但一直不為所動。後來，隨住工作量愈嚟愈少，經濟壓力變得愈嚟愈大，阿妹只好向現實低頭，同脫星事務所接洽，並開出只接拍女同主題呢項條件，結果簽約冇幾耐，就為著名四仔片廠Evil Angel拍攝出道作《Belladonna: Fetish Fanatic #14》。由於Ryan Ryans樣靚身材正，出道作獲得唔少好評，之後同Brazzers Network、FM Concepts、Reality Kings等片廠合作，亦取得極佳成績，因而成為四仔界炙手可熱嘅新星。

值得一提，雖然阿妹出道多年，但喺去年底先開始經營網絡社交帳號，係就係遲咗啲，依然挾住人氣脫星嘅身份，喺短時間內吸納到大量粉絲，勁呀！

Profile

出生地：美國奧蘭多

身高：167cm

三圍：34F-24-34

Ryan Ryans嘅長相甜美又好波，加入成人網紅界之後，頻頻推出自製影片，近期更演而優則導，迎來事業上第二個高峰！