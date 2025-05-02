諧星拍片不滿與狄美摩亞打招呼被餐廳經理無禮驅趕

美國綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live）諧星Chloe Fineman最近拍片，片中她批評被紐約一餐廳經理不禮貌對待。

Chloe與妹妹Emma一同拍片，她們指當時2人在一意大利餐廳用膳，期間她見到狄美摩亞（Demi Moore）與愛犬Pilaf在同一餐廳內。Chloe表示：「我見到狄美即時向佢說聲hi，我哋之前見過一兩次，狄美為《周》做節目時，我仲負責後台抱住Pilaf。」Emma指當時狄美亦有與她們打招呼。Chloe續說：「個經理見到我。唔知呢，或者我冇化妝，或我唔似喺度食飯嘅人？個經理走埋嚟講：『你喺度做咩？！小姐小姐，過嚟我度。』我叫佢冷靜，我唔係無名小卒。我係《周》諧星。不過個經理冇情講：『我唔理你係邊個。我一視同仁。』」她認為個餐廳經理態度好囂張。

Chloe投訴餐廳經理片段公開後，當時與狄美用膳的DJ Samantha Ronson即時留言表示：「真搞笑，當時我同Pilaf、佢阿媽（狄美）喺一齊，大家都好愕然同震驚。佢（餐廳經理）態度好差。我好抱歉。下次你可以同我哋坐。」