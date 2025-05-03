趙露思撞正冤家　暫別劇壇搞唱作

內地「甜寵女神」趙露思之前因病而停拍劇集《戀人》，更被爆與導演鬧翻，劇集爛尾暫時復拍無期。之前一直傳她將會跟同公司的人氣小生張凌赫合作新劇，但撞正又是該導演，可謂「冤家路窄」，雙方擺明不和，無望再合作之際，趙露思繼續出歌做才女，前晚更在音樂會熱舞。

內地小花趙露思演得又唱得，多年來推出過多首歌曲，包括《有你在》、《You R》及《我先跳》等，多才多藝，而由她親自參與曲詞創作的全新單曲《Look Yourself》剛剛面世，在多個不同主流音樂平台上線。此曲由趙露思親自填詞，歌詞表達了她對成長、蛻變的心迹，傳遞勇敢面對世界的訊息，與之前的歌曲一樣充滿正能量，被指是「寫給自己的浪漫情書」。

趙露思大病久休復出後已出席過不少品牌活動，之前因身體出現問題，她與男星彭冠英合作的劇集《戀人》停拍後還未有復拍消息，近日則有傳她將與《蒼蘭訣》男星張凌赫合演新劇《月落花都》，但「冤家路窄」，執導的正是《戀人》導演鄧科。之前有指趙露思拍《戀人》時每次開工都劇本不齊，要「飛紙仔」，向鄧科反映卻不獲受理，二人自此鬧翻，勢必不可能再合作，加上趙露思工作室發布的最新5月行程表中， 只有音樂及品牌活動，沒有入劇組的工作，開拍新劇一事明顯泡湯，無緣與同公司的張凌赫合作。剛於上月才跟女星田曦薇拍完古裝劇《逐玉》的張凌赫，劇中組甜蜜CP，不乏親熱鏡頭，有消息指現時《月》劇的女主角亦找來田曦薇出演。

粉絲爆喊送禮安撫

暫時未有劇開的趙露思，埋首新歌宣傳及音樂工作，前晚出席在北京舉行的元氣森林音樂節，明天則會現身安徽滁州葫蘆音樂節，兩場活動收益全數捐贈公益。原本粉絲覺得以她的健康狀況，還未適合做高強度工作，望她多加休息，不過趙露思向來重視心理健康，工作對她來說或許會更充實。

在前晚的音樂節上，趙露思狀態超班，打扮Hot爆的她又跳又唱，不過由於大會安排失當，令她左右為難，完場後更要出面道歉兼安撫粉絲，獲讚貼心又寵粉。事緣音樂會流程有誤，故後續出場的藝人演出時間均被縮短，趙露思原定30分鐘的表演被縮減一半，僅唱了《You R》及《有你在》兩首歌便結束，原定安排獻唱的新歌《Look Yourself》亦被Cut。事件辣㷫現場粉絲，台下不斷有人叫退票，亦有粉絲爆喊，結果要趙露思親自出來安撫粉絲及道歉，又承諾憑門票可向工作室兌換禮物，現場粉絲情緒才穩定下來，事後趙露思的粉絲都力讚沒有跟錯偶像。