【是日通勝】

農曆四月初六

乙巳年 庚辰月 壬申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍、安葬

忌：出行、嫁娶、移徙

幸運方向：坐南向北

幸運數字：18、20、34

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

金牛座：愛情運上升，若有意中人勿錯過表白時機。

雙子座：各方面運勢皆微跌，保持低調可避免惹禍。

巨蟹座：運勢欠佳也不用灰心，凡事向好的方面想！

獅子座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

處女座：事業運比較差，做事不夠專心易招惹麻煩。

天秤座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

天蠍座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

人馬座：事業運向好，收獲正面建議，工作更順暢。

山羊座：人緣運不錯，適合聯誼會友，可盡興而歸。

水瓶座：迎來風平浪靜的一天，要懂得感恩和知足。

雙魚座：身心不在狀態，重要事應留待明天才處理。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）虎 有麻煩

鼠：耐心聆聽伴侶的想法，有助感情升溫。

牛：事業與財運上升，不妨為未來作規劃。

虎：是日沖煞，小心爛桃花，要自律言行。

兔：單身者加把勁，易跟意中人修成正果。

龍：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

蛇：人緣運一般，要帶眼識人，防誤交損友。

馬：做事得心應手，面對競爭壓力也不怕。

羊：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

猴：心態正面，適應力強，事業發展受惠。

雞：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

狗：桃花較弱，緣分未到，脫單要有耐性。

豬：運勢欠佳，只顧抱怨無助於解決問題。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽雙子+上升水象=？

太陽雙子、上升巨蟹

這個組合的人擁有雙子座的靈活性和好奇心，但上升星座巨蟹使他們的外在表現更為溫柔和敏感。他們初見時可能給人一種親切和關懷的印象，具備巨蟹座的同情心和家庭觀念。他們天生擅長感知他人的情感需求，並樂於提供支持和照顧。他們重視家庭和親密關係，在熟悉環境中，雙子座的機智和善於溝通會讓他們在建立穩定的生活中表現出色。

太陽雙子、上升天蠍

這個組合的人擁有雙子座的靈活性和適應性，但上升星座天蠍使他們的外在氣質更為神秘和強烈。他們初見時可能給人一種深不可測的印象，具備天蠍座的洞察力和直覺。他們天生具備強烈的情感和決心，擅長掌控局面並解決問題。在面對困難時，他們會展現出堅韌和不屈不撓的精神。在熟悉環境中，雙子座的靈活和變通能力會讓他們在複雜的情境中游刃有餘。

太陽雙子、上升雙魚

這個組合的人擁有雙子座的好奇心和多樣性，但上升星座雙魚使他們的外在形象更為夢幻和靈活。他們初次見面時可能給人一種浪漫和善解人意的印象，具備雙魚座的同理心和創造力。他們天生擅長適應各種環境，並能夠輕鬆融入不同的社交圈子。他們擁有豐富的想像力和藝術感，在創造性領域中表現出色。在熟悉環境中，雙子座的靈活性和溝通能力會讓他們在多變的情境中保持穩定，並實現自己的目標和夢想。