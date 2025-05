日本女團Morning娘的同門師妹組合Tsubaki Factory,日前假日本武道館舉行演唱會《Tsubaki Factory 10th Anniversary Concert at BUDOKAN ~OUR DAYS~》,慶祝成軍10周年,並送別同日離隊的21歲成員八木栞,吸引7500名粉絲捧場,同時亦於日本及台灣的48間戲院直播。

騷上11位成員施展渾身解數,唱跳至今推出過的44首人氣單曲,回顧組合至今歷史。加入了組合4年的八木栞,同日正式離隊兼退出事務所,今後將向歌舞劇界進發。演唱會尾聲,她單獨演唱歌曲《My Darling~Do you love me?~》並朗讀親筆信,感謝粉絲及隊友,搞喊成員豫風瑠乃、河西結心等。組合下月4日推出八木最後參與的細碟《My Days for You/不能停止的悲傷》,日前便率先公開歌曲《My Days for You》MV。