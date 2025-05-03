《雷霆特攻隊*》開畫　羅拔唐尼率領「復仇者」入場以示支持

漫威（Marvel）反英雄電影新作《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）昨日於北美等地公映，而「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr. ）拉大隊與開拍中的《復仇者聯盟5：末日之戰》（Avengers: Doomsday）眾拍檔一同睇《雷》以示支持。

事後於新片「改正歸邪」飾演大反派「末日博士」的羅拔於社交網分享照片及留言為《雷》打氣：「冇得傾，嘩！！！與老復仇者一同晚飯及睇戲（《雷》），太有型、新鮮同強烈。恭喜晒。」照片中平頭裝的羅拔與一眾「復仇者」包括「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「尚氣」劉思慕、「牌王」Channing Tatum、「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）、「隱形女俠」Vanessa Kirby以及「新美國隊長」安東尼麥奇（Anthony Mackie）等齊做出T字手勢支持《雷》。

另方面《雷霆特攻隊*》周四（1日）北美優先場收1,150萬美元（約8,970萬港元），略低於上一部MCU（漫威電影宇宙）電影《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）的1,200萬美元（約9,360萬港元）。