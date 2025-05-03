金坊泰式盛宴・香辣寵愛媽咪，味蕾漫遊曼谷！

【特約報道】這個母親節，想帶媽媽體驗一場色香味俱全的泰國美食之旅？來金坊泰國菜就對了！我們精心準備了六道招牌泰式美饌，從鮮嫩滑溜的海南雞、澎湃海鮮盛宴燒蟶子&燒蠔，到香濃惹味的咖喱軟殼蟹，再配上酸辣開胃的冬陰功湯和鮮香十足的蟹肉炒飯，每一道都能讓媽媽驚喜連連，享受被美食寵愛的幸福時刻！

泰式海南雞——嫩滑如絲，母親節的溫柔滋味

媽媽的愛，就像這道海南雞——溫柔細膩，回味無窮！嚴選新鮮走地雞，以泰式秘方慢煮，雞皮金黃透亮，肉質嫩滑多汁，蘸上特調三色醬（黑醬油、蒜蓉辣醬、薑蓉），鮮味層層遞進。入口即化的口感，讓媽媽也能輕鬆享用，每一口都是孝心的味道！

火焰燒蟶子——鮮甜爆汁，為媽媽加點「火辣」驚喜！

想給媽媽一點小刺激？這道火焰燒蟶子絕對讓她眼睛一亮！肥美蟶子王以猛火炙燒，蒜香、香茅和泰式辣醬交織，上桌時還滋滋作響，鮮甜湯汁鎖在肉裡，咬下去瞬間爆發海洋鮮味，微辣惹味，讓媽媽也忍不住大呼過癮！

炭燒蠔——蒜香滿溢，寵愛媽咪的「蠔」華享受

母親節，當然要讓媽媽享受「蠔」華待遇！金坊的炭燒蠔選用巴掌大生蠔，鋪滿金黃蒜蓉和香草，炭火逼出蠔肉的鮮甜，蒜香濃郁卻不膩口。一啖入口，蠔汁在嘴裡爆開，嫩滑鮮美，餘韻悠長，讓媽媽感受被奢華寵愛的滋味！

咖喱軟殼蟹——香濃酥脆，媽媽也愛的重口味！

如果媽媽喜歡濃郁風味，這道咖喱軟殼蟹絕對合她心意！整隻軟殼蟹炸至金黃酥脆，再裹上泰式黃咖喱，椰奶香中和辛辣，蟹肉軟嫩、蟹膏豐腴，連殼都可以吃，香辣惹味又過癮！搭配酥脆法包或香米飯，讓媽媽盡情享受「舔碟」的快樂！

冬陰功湯——酸辣醒胃，喚醒媽媽的泰國回憶！

一碗正宗冬陰功，瞬間帶媽媽「回到」泰國旅行時光！湯底用鮮蝦頭熬製，加入香茅、檸檬葉、南薑，酸辣平衡，大頭蝦肉彈牙，草菇吸盡湯汁精華。第一口酸辣醒神，第二口鮮香回甘，讓媽媽胃口大開，越喝越上癮！

蟹肉炒飯——鑊氣十足，媽媽最愛的「飽足」幸福

最後來一碟蟹肉炒飯，完美收官！選用泰國香米，加入新鮮拆殼蟹肉、雞蛋、蔥花爆炒，米粒分明，鑊氣十足，頂層鋪滿脆卜卜蟹籽，增添口感。每一勺都吃到絲絲蟹肉，鮮味滿分，讓媽媽吃得滿足又暖心！

母親節，就帶媽媽來金坊泰國菜，用美食說「我愛你」！

這個母親節，不用飛泰國，在金坊就能讓媽媽享受「舌尖上的曼谷之旅」！我們以最地道的泰式風味、最新鮮的食材，為每位媽媽獻上難忘的美食盛宴。快來預訂，給媽媽一個驚喜又美味的母親節吧！

金坊泰國菜——讓愛，從味蕾開始！

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