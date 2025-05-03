【營事檔案】芝士焗粟米

台灣夜市中有一道是拉絲芝士粟米，韓國燒烤都有芝士粟米在鍋邊作為小菜，可見芝士與粟米就是十分合作的食物組合。但拉絲芝士當中所用的芝士都是莫蘇里拉芝士，當中脂肪比例比較高，而今次就改良了芝士粟米的食譜，利用了低脂芝士代替一部分的莫蘇里拉芝士，降低了整體的脂肪含量，而同時一樣美味。

粟米：膳食纖維的優質來源

粟米是這道菜的膳食纖維及澱粉來源，每100克粟米大約含有100卡，2.7克膳食纖維，一條粟米就已有5克左右的膳食纖維，大約等於市面上一袋纖維粉的膳食纖維量。膳食纖維能增加糞便體積，促進腸道蠕動，預防便秘。此外，膳食纖維還能幫助調節血糖和血脂，降低心血管疾病風險。對於現代人普遍纖維攝取不足的情況，進食粟米代替一餐的白飯或其他精製澱粉都是一個很好的補充膳食纖維的來源。

低脂芝士：補充鈣質的低脂選擇

低脂芝士是這道料理的最大的亮點，它提供了芝士的味道，同時含有較少脂肪，由適量莫蘇里拉芝士帶來拉絲的效果，低脂芝士片就豐富當中的味道及口感。在營養角度上，芝士都含有豐富的鈣質，鈣質是維持骨骼和牙齒健康的重要礦物質，也參與肌肉收縮、神經傳導和血液凝固等生理過程。選擇低脂芝士不僅能減少飽和脂肪的攝取，還能攝取到優質的鈣質，特別適合需要控制體重或關注心血管健康的人士。

芝士焗粟米

材料：

莫蘇里拉芝士碎 25克

低脂芝士片 2片

粟米粒 1盒

調味料：

鹽 適量

黑胡椒 適量

低脂煉奶 1湯匙

做法：

1) 粟米粒加入鹽、黑胡椒及煉奶拌勻

2) 將粟米粒平鋪在薄盤中

3) 加上芝士片及撒上芝士碎

4) 氣炸鍋180度15分鐘，直至芝士溶化及變成金黃色，完成

胡嘉琪(Kayla) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，英國諾桑比亞大學食品及營養科學理學士。擅長根據每個人的生活習慣，設計簡單而且多元化的餐單。