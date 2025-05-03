電影投資公司被判敗訴　金賽綸父被爆女兒去世兩日就問人攞錢

童星出身的韓國女星金賽綸今年2月16日自殺身亡，終年24歲，她於2022年5月酒後駕駛釀成意外，今日（3日）有消息指有份投資其參演電影《我們每天每天》的公司曾提出歸還投資金額的訴訟，但被法院判敗訴，需要承擔訴訟費用。

據悉製作公司與投資公司A是於2021年5月簽約，A公司答應投資10億韓圜（約565萬港元）製作費中的2億韓圜（約113萬港元），到電影收資平衡之後製作公司需歸還2億韓圜（約113萬港元），並給予銷售額的15%，但因為金賽綸後來捲入酒駕風波，令電影未能如期上映，但製作公司未有向金賽綸追究法律責任，亦未有要求她歸還9,000韓圜（約51萬港元）的演出酬勞，A公司不同意製作公司的做法，要求歸還投資金，但法院指責任並不在製作公司，所以亦沒有義務歸還投資金。

另外，今日（3日）有韓媒爆料指金賽綸的父親在女兒去世2天後便聯絡出租人，希望拿回女兒的5,000韓圜（約28萬港元）租屋保證金，但後來才得知保證金是由教育公司的職員A某代為繳付，知情人士表示：「父親應該不知道女兒是如何租下該單位，出租人本來也很驚訝，後來已經將保證金還給A某。」