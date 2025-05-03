年輕母親肩周炎　痛得不能扣胸圍

肩周炎俗稱五十肩，常被認為是五十歲的中年人專屬疾病，其實年輕人若過度使用肩膀同樣可能患上。一位三十歲母親因肩膀疼痛求診，痛楚程度嚴重得無法梳頭及扣胸圍，日常生活大受影響，脊醫王俊華提醒，不要忽視肩周炎對年輕人潛在風險。

肩周炎的症狀與成因

肩周炎的典型症狀包括肩膀持續疼痛，伴隨手臂活動時加劇的痛楚，患者難以向前或側向抬起手臂，活動範圍大受限制。肩關節由肩胛骨、鎖骨及肱骨組成，周圍有肌腱、韌帶及關節囊支持其靈活郁動。

然而，長期重複用力或姿勢不良可能導致肩關節勞損，引發肩關節囊或肩胛肌腱發炎，進而造成組織黏連及纖維化，形成肩周炎。患者因疼痛減少肩部活動，長期不動又再加劇關節囊攣縮，使症狀惡化。

在職媽媽湊仔肩頸痛手麻痹

這位三十歲在職母親，雖有家傭幫忙，但仍堅持放工後親自照顧一歲兒子，換尿布、洗澡及睡前抱著餵奶，她習慣使用右手，導致右肩痠痛疲累，頸部亦有不適。

她工作繁忙，長時間低頭對電腦和使用滑鼠，坐姿逐漸變差，令頸痛加劇，右手亦出現輕微麻痹及乏力。當握著滑鼠時肩痛會加重，近日更發展到梳頭、扣胸圍困難，夜間翻身壓到右肩會痛醒，嚴重影響睡眠質素。

她意識到症狀惡化，遂求助脊醫，檢查確認患有肩周炎，並伴隨頸椎功能性問題，頸椎問題因長期低頭及不良坐姿導致，進一步加劇手臂麻痹感。脊醫王俊華指出，肩周炎主要影響肩關節周圍軟組織，而麻痹感則源於頸椎神經受壓有關。

治療方案與預防建議

治療上，首先採用超聲波療法，緩解肩關節囊及肩胛肌腱的炎症，之後利用衝擊波治療消除肌肉黏連。衝擊波療法可帶來不適，但這位母親耐受力較強，治療進展順利，經過數次治療，肩部及手臂活動能力恢復約六至七成，疼痛顯著減輕。對於怕痛的患者，治療周期則可能會延長。

這位年輕母親因育兒和工作，長期維持固定姿勢導致痛症，可見肩周炎與日常生活習慣密切相關，脊醫王俊華建議以下預防措施。

1. 保持正確姿勢：避免長時間低頭或單側用力，使用符合人體工學的座椅及鍵盤滑鼠。

2. 定時伸展：每隔一小時進行肩頸拉伸，促進血液循環，減輕肌肉緊張。

3. 適度休息：避免過度使用單一手臂，適時交替雙手操作。

4. 及早求診：若出現持續疼痛或麻痹，應盡早尋求專業評估，避免延誤治療。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家