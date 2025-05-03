鄧伊婷北上拍真人騷　慘遭阿叔拎水槍狂射

無綫小花鄧伊婷日前跟郭珮文和陳楨怡到內地參與綜藝節目拍攝，事後陳楨怡於限時動態貼出合照及現場景點的照片，當中見3人披上毛巾的合照，亦見寫有黃騰峽漂流的橡皮艇，及當地的著名景點「黃騰峽天門懸廊」，該懸廊依峽谷險峻的山體上打造，以鋼混結構的巨型立柱支撐，及以玻璃搭建行人步道，步道離地垂直高度達500多米，遊人走在上面絕對一步一驚心！

鄧伊婷接受東網電話訪問，她透露當日於清遠拍攝了一整天，參與了高山滑車、黃騰峽天門懸廊漫步及激流旅程，當中拍攝乘坐橡皮艇遊激流一幕最印象深刻，她說：「我哋3個各自拍住一位內地冠軍級運動員一齊玩，我同內地一位羽毛球冠軍一架船，唔知係咪我哋兩個女仔太輕身，轉嚟轉去都去唔到激流個位，停滯咗。」

她笑指因為小艇一直未能前進，不時要勞煩站在河中的工作人員幫忙，用手將小艇推向正確位置，因此花了不少時間，令二人手持的攝影機也電池耗盡，結果需要重玩一次，她續説：「本身個場封咗，畀我哋同一班安排咗嘅學生玩，大家互相射水攻擊，但重玩嗰陣因為場地夠鐘重開，變咗同遊客一齊玩，勁多阿叔，唔知佢哋邊度嚟支水槍，係勁大水力，係咁對住我哋射，射落身係痛㗎！」她笑指已不斷向該批大叔示意正在拍攝，希望對方能高抬貴手，但對方卻未有理會繼續攻擊，令她們哭笑不得，結果更令她痛得忍不住大叫：「喂！好痛呀！唔好再射我哋呀，我哋拍嘢，求下你放過我哋啦，哈哈！」她透露節目預計於暑假播出。