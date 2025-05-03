《玩轉腦朋友2》去年淨賺50億港元成年度最賺錢電影

迪士尼多部電影作品去年雄據最高票房榜，其中迪士尼與彼思合作的動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）就勁收17億美元（約132億港元）成為2024年票房總冠軍。而美國有電影網站近日就根據數據分析選出去年10部最賺錢的電影，其中《玩轉2》繼續成為榜首！

網站根據數據分析扣除影片的成本與後期製作以及市場的開支等得出結果，《玩》為迪士尼淨賺6.50億美元（約50.7億港元）稱冠，而僅次於《玩》排年度最賺錢電影第2位亦是迪士尼的動畫《魔海奇緣2》（Moana 2），影片為迪士尼淨賺4.15億美元（約32.37億港元）。至於第3位，亦是迪士尼與漫威的超級英雄賣座片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），影片亦一洗漫威近年的頹風全球捲走13.3億美元（約103億港元）票房，影片為迪士尼帶來4億美元（約31.2億港元）的豐厚收入。

除了《死》之外，3部真人電影《魔法壞女巫》（Wicked）、《痛愛完成式》（It Ends with Us）與《沙丘瀚戰：第二章》（Dune:Part Two）都打入去年10大最賺錢電影。