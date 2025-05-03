《聲秀》海選︱谷婭溦做評審好嚴　鍾舒漫重視選手潛力

無綫全新歌唱比賽節目《聲秀》今日（3日）在將軍澳電視進行海選面試，今日出席的評審包括鍾舒漫（Sherman)、谷婭溦、胡鴻鈞及郭偉亮。在海選中，18歲的胡港豐獲導師讚靚仔，而來自馬來西亞的23歲少女王微琳，曾獲超過80項獎項，更剛成為專業音樂導師，特意來港參賽希望挑戰自己。此外，海選中亦有兩位無綫藝員參賽，分別是吳兆麟及周百恩。

講到評審準則，第一次做評判的谷婭溦笑言：「大家都知道我嚴嘅啦。（會嚴到鬧人？）其實呢大家係咪對我有咩誤解，我從來都冇鬧過人，只不過係嚴格即係要求高㗎啫。」而Sherman則表示重視選手的潛力、個人特質和魅力，問到是否惡導師，她笑稱自己是外面看上去是老虎，但內裏就是綿羊。

提到舊愛吳浩康也是導師之一，Sherman不介意道：「Say Yes嘅時候已經知道。（會唔會尷尬？）唔會啦，一定唔會，因為我同佢嚟嘅目的其實好簡單都係因為音樂啫，所以係唔會有咩尷尬囉，知道佢都好鍾意音樂。」問到選手唱她們的歌會否加分，她們指未必，如果不適合他們又表達得不好，反而更蝕底，應該唱最擅長的歌，展現自己最好的一面。

講到外貌協會，谷婭溦坦言：「我會有啲嘅，我覺得首先你企喺台前面，即係未開口嘅時候，你個樣已經吸引咗我，我會期待，但如果一開口同個樣有好大嘅反差咁就唔得。」而Sherman表示：「我就好鍾意去幻想，鍾意望一個人去表演嘅時候，幻想佢化番呢個妝，梳番呢個頭，着番另外一套衫就應該好靚呀，即係如果我見到個潛質，就覺得OK。」

問到給選手紓緩緊張方法的建議，Sherman指分享自己過往上台會先跳到個人㷫來放鬆狀態，谷婭溦則直言眼神接觸很重要，希望選手即使緊張亦要扮鎮定，眼神不能飄忽，要與評審有眼神交流。