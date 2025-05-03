要食得精食得好，就要隨時留意坊間的消息。不同餐廳或餐飲品牌，近日邀請來自各界別的品牌、外國餐廳或大廚合作，打造出限定的美食或主題，想趁機品嘗，就要把握時機。

牛肉麵 VS 漢堡

台式牛肉麵或日式漢堡，你仲要揀？Why not Both?尖沙咀五星級酒店先和台北酒店合作，為大家帶來得獎牛肉麵，冠軍清燉牛肉麵曾被評為台北最佳牛肉麵，以澳洲牛骨熬煮湯底，配牛腱芯、山蘇葉和野生香菇，肉味濃厚。晶華紅燒牛肉麵用牛骨和16款以上香草熬煮，配美國牛肋骨和牛筋，無得歎。喜來刺激可選鐵人麻辣牛肉麵。3款麵食會於現時至5月20日在大堂酒廊供應，自助餐廳則由現時至6月30日提供。此外，5月21日至27日，大堂酒廊和日本漢堡品牌合作，為客人提供和牛芝士、雙層和牛芝士、照燒和牛及辣肉醬芝士漢堡，客人點選套餐，附有香脆薯條或沙律、雪糕和飲料，分量十足。

小熊加持

香港人對熊仔總有莫名的喜愛，生煎包專門店和日本零食品牌合作推出，以得意小熊餅推出多款限定下午茶一口西多小食，當中有黑白醬、十勝紅豆、牛油沙糖、花生醬煉奶和蜂蜜牛油口味選擇，再加人氣豆漿奶蓋，配口感脆脆的小熊餅點綴，可愛大有口感。小熊餅有不同的造型，品牌用來設計推出聯乘禮品，只要惠顧主題套餐便可獲贈，先到先得、送完即止。

星級意味

本港經常吸引世界各地的大廚，尖沙咀五星級酒店高級意大利餐廳請來米芝蓮星級廚師Piergiorgio Siviero，於5月7日至11日在餐廳擔任客席大廚，和主廚Andrea Delzanno作四手聯乘。嘗味菜單的頭盤以油甘魚配杏仁奶蛋黃醬，鮮嫩香滑。焗海鮮意粉配火箭菜葡萄酒汁和鮮蝦粉，提升鮮香。主菜有焗伊比利亞豬肩肉配青口、紅洋葱和意大利青醬，最後以糖醃士多啤梨配醋、櫻桃蘿蔔漬大黃及牛奶雪糕作結。另外，兩位師傅亦會因應母親節合作推出限定假日海景早午餐，讓母親享用海鮮塔、招牌鴨肝漢堡、烤和牛牛柳等美食，每位媽媽可獲黑朱古力心太軟伴雲呢拿雪糕。

完美啤酒泡沫

高溫流汗飲啤酒，一時暢快。日本啤酒品牌推出的極泡罐標榜有大量啤酒泡泡，早前品牌請來周殷廷合作推廣，更推出特別活動，現時至5月7日，參加者能利用不同方法，於15秒內打開啤酒罐，並能製造出豐富生啤級泡沫，拍片上傳至指定個人社交平台，就有機會得到周殷廷簽名和24罐極泡罐，盡情享受清爽的泡泡魅力。

人氣動漫

日本動漫全球聞名，壽司連鎖店近日和人氣動漫《排球少年!!》於5月在尖沙咀、銅鑼灣和荃灣分店推出限定主題店，餐廳會以4支校隊和角色作設計主題，超多打卡位，更特推出鮮蝦牛油果海苔包、士多啤梨雲石白朱古力慕絲蛋糕和蒜香忌廉味搖搖脆薯條等限定美食，再加上聯乘限定外賣盛合，堂食或返屋企食都得。另外，店子亦推出不少周邊產品和不同優惠，想知詳情就要留意官方社交平台。