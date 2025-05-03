吳若希避談與麥美恩絕交：我個人好大方

歌手吳若希（Jinny）今日（3日）假尖沙咀舉行記者會，宣布為慶祝入行15周年，將於5月31日在澳門舉行演唱會。穿上背心裙露出長腿的她，獻唱本年度第一首新歌《感激跟你能夠遇見》，還進行鳴炮及祝酒儀式預祝個唱大賣，及和粉絲大玩互動遊戲。

首次在澳門開騷的她表示今次是全新主題的個唱，希望可以舉行巡唱，現已開始操練，開心可挑戰跳唱：「之前嘅演唱會練5日度，今次成個月都係排緊舞，海報嘅形象都係狂野，性感，少咗女性化，服裝係特別訂製，未知會唔會性感過海報嗰件。（有咩露？）大家都知我個人有咩睇到㗎啦，希望畀人嘅感覺係健康同性感囉，但唔好期望太大，同埋有T形台，會好似行Fshion Show咁，會換好多衫，希望喺台上安排到換衫，暫時得1場，所以要博到盡。」為以最佳狀態出現，她做Gym及普拉提操Fit。

她透露將有個唱嘉賓，但聯絡中尚未能公布，問可會請宣布絕交的閨蜜麥美恩（Mayanne）任嘉賓？她就謂：「到時先知。（有冇請人先？）都唔使刻意去請啦，Poster出咗嚟，係好朋友都會主動去聯絡我。（翻面係假？）我唔知呀。（係咪絕交先？）當刻係嘅，有啲事發生咗，但我費事講啦。（之後冇絕交？）我哋Focus喺演唱會主題啦。（外界覺得係宣傳喎？）關於呢個人， 我就唔想回答。（之後有冇同對方了解？）唔講佢啦，唔講佢啦。（打電話聯絡？）唔講佢啦。（你嬲？）唔講佢啦，我依家心情非常開朗，因為就嚟開騷。（兩人之間係咪誤會？）唔講啦。（係咪介意佢話你係一首歌嘅一姐？）正常係要有好多歌先開到演唱會嘅，亦會喺騷度翻唱自己好鍾意嘅歌手嘅歌曲。（見面可有偈傾？）我最近都係忙緊演唱會同新歌宣傳，暫時未見到面，所以唔知會唔會尷尬。（可有和事老調停？）唔講佢啦，如果佢自薦做嘉賓，我再考慮吓。（兩人可有轉彎餘地？）我平時揸車就成日轉彎嘅。（你唔係小器之人。）我好大方嘅。（等佢講Sorry？）唔係。」

再談及其主持的無綫節目《奇情谷》邀請離婚後復出的李蘊任嘉賓，她大讚初相識的李蘊非常有禮貌及謙遜，所以覺得她是值得幫忙及受外界關注，聽過她成長的經歷就覺得：「佢太辛苦啦，承受咗太多嘢，希望佢未來嘅路行得順利。」她又覺得對方是識發出光芒，不用刻意提出援手。再問可會邀Mayanne任節目嘉賓？她笑了一笑謂：「都係節目組安排。（你OK？）工作上我絕對冇問題。」