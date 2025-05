藝人陳凱琳(Grace)榮升老闆,與友人投資經營開朱古力店Pop Up Store,位於中環超市內的限定店前日(1日)開張大吉,鄰近正好是混血名模Amanda S.的蛋糕限定店,2人互相打招呼支持,發揮鄰舍守望相助精神。

Grace在社交平台上載開店的情景,由於適逢五一假期,看到店內人流很多,做到冇停手,她發文:「其實呢個Project我哋真係籌備咗好耐先至夠膽同大家分享,有血有汗,試咗好多好多次唔同嘅配方,Testing and testing好多口味,Sourcing the best ingredients,developing design.」又笑言與拍擋儍更更租車去澳門拍攝成品,但看到效果感覺很值得,她並感謝拍擋的鼓勵和用心策劃,令她有機會一嘗做生意。雖然鄭嘉穎未有現身店內支持,不過Grace在社交平台上載了嘉穎與3個仔的照片,證明全家都支持她創業,次Pop Up Store只會經營20天,看反應會計劃再開。