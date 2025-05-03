蔡淇俊賣雞腳被投訴污糟　發文怒斥：網絡謠言成本太低

前無綫藝人蔡淇俊離巢後北上發展飲食事業，生意做得有聲有色，他還聯同曾有無綫「御用丫鬟」之稱的陳思齊，擺攤賣雞腳吸引不少人幫襯，但日前有網民在社交網發文稱蔡淇俊售賣的雞腳不乾淨，引起熱議。

該網民在文中寫道：「十分懷疑你們的生產環境是否乾淨衞生，包裝裏面好多不明黑色臟物超級惡心，找客服問清楚要求按食品安全法進行賠償，就說我這街道好多人去搞事，一下說我這情況是第一次遇見，然後又說好多人搞你，你這不是自相矛盾嗎大家謹慎購買#蔡淇俊 #蔡淇俊擺攤賣雞爪直播 #蔡生寶品」相中確實可以見到包裝袋裏不少黑色污漬，還貼出與客服的對話截圖。

貼文曝光後，蔡淇俊即現身回應，他表示公司會處理退款，希望對方將收到有問題的食物寄回檢測，若確實是有問題便會作出賠償，但拒絕該網民要求賠十倍價錢的要求。對於網民擔心寄回後被公司毀屍滅迹，蔡淇俊承諾「不會做這種事」，又表示可以與該網民一起到化驗所化驗，找出問題所在，「大家都光明正大的，放心，如果沒查到甚麼，我司必追究到底，如果是我們的錯，我們必賠償到底！」之後他還拍片稱：「網絡謠言成本太低，無論遇到什麽事，我堅持公開公平公正處理。」片中解釋了事情的前後來由，認為該網民是惡意抹黑，並表示會依法追究其法律責任。