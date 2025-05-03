詹天文要靚唔要命　全日都唔食嘢

「聲夢小花」詹天文（Windy）現身銅鑼灣出席新歌《一切都是有原因的》簽唱會，Windy現場演唱多首歌曲，又與一眾粉絲拍照交流，氣氛熱鬧。受訪時，她直言覺得這次簽唱會對她有很大意義，亦是很幸運才擁有，所以格外珍惜這次機會，因此由選歌到與樂手夾Band，花費了很長時間去準備。

Windy分享新歌MV拍攝很難忘，因為是第一次通宵拍攝，自己平時亦不是可以通宵的人，加上當日為了上鏡不顯腫，所以她全日都沒有進食，因此第二天整個人身體狀態都好差，雖然MV拍攝經歷了暴雨和身體不舒服，但因為很滿意和喜歡MV最後出來的效果是充滿藝術感，所以感到很開心。

談到校園生活，在廣州就讀星海音樂學院的她，透露自己最近在學業方面開始很忙碌，因為比上學期多了選修科，差不多星期一至五由早到晚都有課堂，她直言自己比別人選修更多科，是因為希望在大學的第三、四年可以少些課堂，多些時間去工作，所以時間分配上會先忙後輕鬆。問到她選了甚麼選修科，Windy笑言：「我選修咗創新創業，即係有少少關於創業Accounting嘅嘢，因為我自己都想學，跟住仲有韓文，因為我有少少想學韓文歌，加上我都學咗編曲堂，因為編曲都係覺得一個必要嘅課程，都希望自己係不久嘅未來可以編到自己首歌。」

早前Windy客串了2場音樂劇《我們的青春日誌》，她分享演音樂劇的機會很難忘，難度亦很高，又要唱又要跳又要身體語言要保持好中等，不能不誇張又不能太過誇張，而演出舞台劇令她能訓練到自己的台詞能力和唱歌表達的能力，直言如果將來有機會，亦想出演更多舞台劇。

而在出新歌方面，她指要留懸念，只透露下首歌亦是她未曾嘗試過的新曲風，為此正在挑選歌曲Demo。提到現場有粉絲大叫希望她出碟，她則指自己當然都很想，但前題是自己要出多些歌，儲多些經驗，先有能力去出碟。