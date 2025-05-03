許恩怡赴意大利宣揚港產片　被觀眾後應感動

藝人許恩怡日前專程飛往意大利，出席「烏甸尼遠東電影節」。今年電影節參展港產片不少，當中包括《焚城》及《久別重逢》等，而身為《久》片女主角的她與導演梁禮彥於當地出席了逾10場活動、放映會跟座談，落力宣揚香港電影。

她直言此行深深受當地熱愛香港電影的觀眾所感動：「喺電影放映嗰日，我專登留意外國觀眾睇字幕時候嘅反應，發現佢哋竟然可以完全投入到同捕捉到戲入面嘅感覺，完咗之後大家拍掌兩分鐘，我真係驚訝到呆咗，企喺度都唔知畀咩反應好，感覺好夢幻，好唔真實。」

由於目前電影市道不太樂觀，今次親身體驗到意大利觀眾如此支持港產片，令她大為感動：「真係好大嘅鼓勵，同時亦都改變咗我嘅心態。佢哋係一群陌生人，就連喺街上遇到佢哋，都會好主動去同我講支持，真係好希望香港電影可以去到世界唔同地方。嚟緊我會去台北及紐約嘅電影節，透過呢部電影介紹香港呢個地方、分享廣東話呢種語言、文化等等，帶住香港故事畀大家認識。」

這次胞姐也專程從英國飛到意大利，與許恩怡見面：「我家姐認識咗我工作同電影嘅團隊，感覺係大家去到邊個地方，電影都可以將大家Connect埋一齊。呢度嘅天氣好好，每一處地方都好似畫咁靚，我哋仲日日都食好西，好開心呀！」