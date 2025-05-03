「中2生」陳芊芸沈宗賢梁浩賢上水廣場開騷　跟粉絲大玩遊戲

《中年好聲音2》歌手陳芊芸、沈宗賢及梁浩賢今日（3號）應邀出席《上水廣場 夢想好Sing音》露天音樂會，吸引半百粉絲流住熱汗支持，頻頻大呼 「1 LOVE You」，現場3位歌手以飛吻作回應外，輪流上台獻唱歌曲，還跟粉絲大玩默契遊戲，與眾共度周末。梁浩賢特別向謝霆鋒致敬，選唱其經典歌之一《壞習慣》，其後又偕陳芊芸及沈宗賢帶領全場大合唱謝霆鋒的《活着VIVA》，氣氛熱鬧。

陳芊芸，沈宗賢，梁浩賢在騷後接受訪問時，透露在陽光下唱個幾鐘完全不辛苦，覺得最緊要粉絲開心，來自馬來西亞的沈宗賢表示：「我已習慣一年四季都係咁熱嘅天氣。」梁浩賢又謂有熱情粉絲就不怕高溫，不過和粉絲玩遊戲時都會遲免太親密的接觸，他說：「攬、錫就冇嘅，我哋啲粉絲都好乖，有時都會搭吓膊頭，但女粉絲會避忌啲，費事有誤會啦。」陳芊芸接受和女粉絲拖手及樂於合照，沈宗賢亦言搭膊頭已是親密底線。

談及未來新工作，梁浩賢將於8月舉行4場歌舞劇，偕「中2生」甘永傑跟逾百名3至10多歲的小朋友齊演出，他覺得和小朋友合作最緊要有耐性：「一定要同佢哋玩同溝通，唔可以有太大隔膜，否則好難做戲，同佢做咗Friend先，不過都係拖3歲嗰啲出嚟郁兩吓，但5至6歲嗰啲就真係要做戲。」問是否冇得NG而感壓力大？他直認是大挑戰，因為是首次做Live演出，所以要不停練習。

陳芊芸聞言就話憶起10多年前曾跟張衞健、劉松仁及許紹雄結舞台劇緣，見梁浩賢和黃劍文分別有舞台劇演出，令她期待再有機會向演藝方面發展，不過歌唱上亦有新計劃，除有個人單曲外，還預告將和女團MISSY成員再推出新歌，她又笑言：「我哋仲係5位成員，全部加埋係181歲，計埋今年再加5歲，係186歲，之前啲粉絲好好幫我哋報細咗2年，其實我哋係188歲先啱。」

已來港定居1年的沈宗賢就話過去忙寫歌，亦期望年底可再舉行多一次慈善音樂會幫助殘障人士，他說：「之前都舉行過一次，幫殘障人士搵工作，覺得好有意義。」

另外，《中年好聲音3》將於5月11日舉行總決賽，但近日卻傳出內定風波，指冠軍為趙浚承，黃博僅屈居其後，季軍及殿軍則為李金凱與張與辰，陳芊芸，沈宗賢，梁浩賢齊聲表示不相信有內定：「成日都咁傳啦，由『中1生』傳到『中2生』啦，我哋唔信係因為我哋都有參加比賽，最後都係睇現場表現，大家笑吓就算。」

問到可有心目中的冠軍人選？梁浩賢睇好大熱之一張與辰：「佢啲R＆B歌路，我好鍾意，不過其他歌手都好有機會。」陳芊芸戥比賽評審頭痛，因太多大熱歌手，所以很難揀，不過她個人喜歡趙浚承：「睇開節目直播嘅，我諗都會鍾意佢，因為唱得好又靚仔，最衰佢結咗婚啦，不過個個歌手都有潛質嘅。」沈宗賢自言和劉洋合唱過，所以會特別加分，不過如果要猜冠軍得主，就覺得「靚聲王」黃博最有勝算。